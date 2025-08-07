Ezek után joggal akadhat ki Szijjártó: Ukrajnában tényleg hülyének néznek minket

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter felháborítónak tartja, hogy az ukrán hatóságok nem hajlandók kivizsgálni egy kárpátaljai magyar, Sebestyén József halálának körülményeit. A férfi halálában jelentős mértékben közrejátszott Budapest szerint az ukrán toborzóközpont munkatársainak kegyetlen bánásmódja – emlékeztetett a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye és az Eurointegration.

Szijjártó úgy véli, ez bizonyítja az Ukrajnában zajló erőszakos mozgósítás rendszerét,

amely szerinte állami jóváhagyással zajlik, és emiatt Ukrajna nem méltó az EU-tagságra.

A lap szerint az ukrán hatóságok azonban visszautasították a vádakat, manipulációnak nevezték a magyar állításokat,

és hangsúlyozták, hogy a toborzóközpont dolgozói nem érintettek az ügyben.

Előre megmondta Szijjártó

Szijjártó Péter korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában. A külügyminiszter szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik. „Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre.

– fogalmazott a külügyminiszter.