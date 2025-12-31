Az Economist nem kertel: nem az a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a 2026-os választást, hanem az, hogy mekkora fölénnyel

A legfontosabb jövő évi választások között említik a magyar voksolást
Legalább akkora jelentőséggel bírhat, mint a félidős amerikai választás vagy a brazil szavazás.
A The Economist konkrét számokat közölt a várható eredményekre vonatkozóan.
A világ legrangosabb gazdasági lapja, a The Economist közzétette a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Ezek azt mutatják:
a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.
A szóbeli elemzés helyett konkrét számokat közlő szervezet szerint arra a kérdésre, hogy „A Fidesz listája nyeri-e a legtöbb mandátumot a 2026-os magyar parlamenti választásokon?”, az alábbi válaszarányok születtek:
Mint arról korábban beszámoltunk, a nemzetközi folyamatokkal foglalkozó Gzero Media összegzése alapján a 2026-os választás nem csak Magyarországot tartja lázban, hanem világszinten az egyik legfontosabb jövő évi politikai megmérettetésnek tartják.
