Az Economist nem kertel: nem az a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a 2026-os választást, hanem az, hogy mekkora fölénnyel

„Itthon az ellenzék tevékenysége nem szól másról, mint a protesthangulat kihasználásáról” – Sótonyi Péter a Mandinernek

Az Állatorvostudományi Egyetem rektora nem finomkodott: szerinte az ellenzék nemcsak ellenfél, hanem ellenség, akik utcai erőszakra készülnek, ha veszítenek. Az interjúban szó esik Orbán Viktor egyetemi látogatásáról, a diákokat ért megalázásról, és arról, hogy miért tartja tragikusnak Magyar Péter árulását – Sótonyi Péter szerint a tét óriási, és a jobboldalnak végre bátornak kell lennie.