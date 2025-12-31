Ft
the economist gzero media fidesz választás

Az Economist nem kertel: nem az a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a 2026-os választást, hanem az, hogy mekkora fölénnyel

2025. december 31. 08:02

A The Economist konkrét számokat közölt a várható eredményekre vonatkozóan.

2025. december 31. 08:02
választás

A világ legrangosabb gazdasági lapja, a The Economist közzétette a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Ezek azt mutatják: 

a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.

A szóbeli elemzés helyett konkrét számokat közlő szervezet szerint arra a kérdésre, hogy „A Fidesz listája nyeri-e a legtöbb mandátumot a 2026-os magyar parlamenti választásokon?”, az alábbi válaszarányok születtek:

  • Igen, abszolút többséget kap: 32 százalék
  • Igen, relatív többséget kap: 23 százalék
  • Nem: 43 százalék
  • A fennmaradó 2 százalék arra vonatkozott: 2026-ban nem lesznek választások Magyarországon.
Forrás: Economist

Mint arról korábban beszámoltunk, a nemzetközi folyamatokkal foglalkozó Gzero Media összegzése alapján a 2026-os választás nem csak Magyarországot tartja lázban, hanem világszinten az egyik legfontosabb jövő évi politikai megmérettetésnek tartják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Róka László/MTI

 

johannluipigus
2025. december 31. 09:07
#nuevoreynuevaley "Ha igy lesz, akkor Magyarorszag Romaniat sem fogja utolerni 2030ra, nemhogy Ausztriat" Az neked miért fáj ott Plojesti alsón, te kis bolhás szutyok?
Válasz erre
0
0
Atii
2025. december 31. 08:57
Akárhogy nézem, ez a statisztika azt jelenti hogy 66%-uk szerint (kétharmad!), a Fidesznek nem lesz 50%-a sem a választáson. 43% hogy a Tisza többet kap, 23% hogy kénytelenek koalíciót kötni ahhoz hogy kormányt alakítsanak.
Válasz erre
0
4
Szuperszig
2025. december 31. 08:56
Elég lesz nekik egy telefonfülke az eredményváróra. Pöti, az Ervin és a Márk Noárral a homárral vonatozhatnak kedvükre.
Válasz erre
2
0
Intel
2025. december 31. 08:52
Semmi jelentősége a 'választásnak'. Külföldről vezényelnek minden politikust szándékaitól függetlenül. A magyar polgár mindenképp rosszul jár csak az a kérdés, hogy nemzeti színű vagy EU kék borítékban kapja-e a rossz hírt. És persze a hír tartalmilag is más lesz de mindenképp rossz.
Válasz erre
1
1
