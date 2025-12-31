Európa fegyverkezik, Moszkva ajándékoz – Magyar Péter botrányt kavar

A keddi napon a magyar közélet és külpolitika több szála is egyszerre került reflektorfénybe. Brüsszel bírálata, médiaviták, katonai fenyegetések, európai fegyverkezés és egy provokatív orosz videó is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a témák vezessék az olvasottságot.

Brüsszel célkeresztjében a nemzeti kormányok

Szijjártó Péter szerint Brüsszel azért akarja eltakarítani a magyar kormányt, mert a magyar álláspont világos cáfolata annak a politikának, amely válságba sodorta Európát.