Európa fegyverkezik, Moszkva ajándékoz – Magyar Péter botrányt kavar

2025. december 31. 06:28

Brüsszeltől Berlinig, Moszkvától a hazai közéletig több, egymással összefüggő ügy is nagy visszhangot váltott ki kedden. A figyelem középpontjában a magyar álláspont, a nemzetközi feszültségek és a belpolitikai viták álltak. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei a Mandineren.

2025. december 31. 06:28
null

A keddi napon a magyar közélet és külpolitika több szála is egyszerre került reflektorfénybe. Brüsszel bírálata, médiaviták, katonai fenyegetések, európai fegyverkezés és egy provokatív orosz videó is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a témák vezessék az olvasottságot.

Brüsszel célkeresztjében a nemzeti kormányok

Szijjártó Péter szerint Brüsszel azért akarja eltakarítani a magyar kormányt, mert a magyar álláspont világos cáfolata annak a politikának, amely válságba sodorta Európát.

Úgy fogalmazott, a brüsszeli vezetés kudarcos döntései miatt a kontinens belesodródik a háborúba, miközben a migráció és az elszálló energiaárak súlyos terhet jelentenek az embereknek. 

A külügyminiszter szerint éppen ezért vált kulcskérdéssé a magyar választás, mert „Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom”, és egyre több ország követi a magyar példát.

Magyar Péter interjúja nagy felháborodást váltott ki

Juhász Hajnalka élesen bírálta Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúját, amelyet hiteltelennek nevezett. A KDNP-s politikus szerint egy ilyen beszélgetés szakmailag és erkölcsileg is vállalhatatlan, és úgy fogalmazott:

Dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont.

Magyar biztonsági környezetet is érintő rakétatelepítés

Oroszország az Oresnyik nevű közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert telepítette Fehéroroszországba. 

A fehérorosz védelmi tárca szerint a rakéta hatótávolsága 5000 kilométer, 

ami Európa nagy részét elérhetővé teszi, és az orosz állami média szerint percek alatt csapódhatna be lengyel vagy brüsszeli célpontokon.

Európa a sorkatonaság felé sodródik

Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság bevezetése, miközben Németországban tiltakozások indultak az intézkedések ellen. Elemzők szerint éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli elképzelések között: 

Magyarország a háború mielőbbi lezárását sürgeti, míg Brüsszel hosszú távú háborús stratégiában gondolkodik.

Provokatív moszkvai videó kavart hullámokat

Egy mesterséges intelligenciával készült orosz videóban Vlagyimir Putyin több világvezetőt is „megajándékozott”

Egyetlen uniós politikusként Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megjelent, aki a videó szerint kedvezményes árú gázt kapott, miközben a Várnegyed karácsonyi fényekbe borult. 

A videót kísérő ironikus üzenet szerint „a karácsony az ajándékozás ideje”, és Oroszország gondoskodik arról, hogy barátai megkapják, ami jár nekik, míg a „rosszak” sem maradnak meglepetés nélkül.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

