Európa fegyverkezik, Moszkva ajándékoz – Magyar Péter botrányt kavar

Élete legnagyobb baklövését követte el Von der Leyen: akkor akarja eltakarítani az útból Magyarországot, amikor már késő
„A magyarok már nincsenek egyedül” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Brüsszeltől Berlinig, Moszkvától a hazai közéletig több, egymással összefüggő ügy is nagy visszhangot váltott ki kedden. A figyelem középpontjában a magyar álláspont, a nemzetközi feszültségek és a belpolitikai viták álltak. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei a Mandineren.
A keddi napon a magyar közélet és külpolitika több szála is egyszerre került reflektorfénybe. Brüsszel bírálata, médiaviták, katonai fenyegetések, európai fegyverkezés és egy provokatív orosz videó is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a témák vezessék az olvasottságot.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel azért akarja eltakarítani a magyar kormányt, mert a magyar álláspont világos cáfolata annak a politikának, amely válságba sodorta Európát.
Úgy fogalmazott, a brüsszeli vezetés kudarcos döntései miatt a kontinens belesodródik a háborúba, miközben a migráció és az elszálló energiaárak súlyos terhet jelentenek az embereknek.
A külügyminiszter szerint éppen ezért vált kulcskérdéssé a magyar választás, mert „Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom”, és egyre több ország követi a magyar példát.
Ezt is ajánljuk a témában
„A magyarok már nincsenek egyedül” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Juhász Hajnalka élesen bírálta Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúját, amelyet hiteltelennek nevezett. A KDNP-s politikus szerint egy ilyen beszélgetés szakmailag és erkölcsileg is vállalhatatlan, és úgy fogalmazott:
Dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont.
Ezt is ajánljuk a témában
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője határozott véleményt fogalmazott meg.
Oroszország az Oresnyik nevű közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert telepítette Fehéroroszországba.
A fehérorosz védelmi tárca szerint a rakéta hatótávolsága 5000 kilométer,
ami Európa nagy részét elérhetővé teszi, és az orosz állami média szerint percek alatt csapódhatna be lengyel vagy brüsszeli célpontokon.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértők szerint az oroszok rakétája percek alatt becsapódhat Lengyelországban.
Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság bevezetése, miközben Németországban tiltakozások indultak az intézkedések ellen. Elemzők szerint éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli elképzelések között:
Magyarország a háború mielőbbi lezárását sürgeti, míg Brüsszel hosszú távú háborús stratégiában gondolkodik.
Egy mesterséges intelligenciával készült orosz videóban Vlagyimir Putyin több világvezetőt is „megajándékozott”.
Egyetlen uniós politikusként Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megjelent, aki a videó szerint kedvezményes árú gázt kapott, miközben a Várnegyed karácsonyi fényekbe borult.
A videót kísérő ironikus üzenet szerint „a karácsony az ajándékozás ideje”, és Oroszország gondoskodik arról, hogy barátai megkapják, ami jár nekik, míg a „rosszak” sem maradnak meglepetés nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
A világ vezetőinek üzent Oroszország.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP