Kimondták: ezért duplán hányinger Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúja

„Ugyan ki akarna leülni vele ezek után? Pláne, akinek igazán fontos a nőket ért erőszak elleni küzdelem? Ha valakinek igazán fontos a női jogokért való kiállás, az nem Szily Nórával fog beszélgetni a jövőben” – tette hozzá.

A KDNP országgyűlési képviselője úgy látja, sokan végleg elfordulnak majd a Szily Nóra által készített interjúktól. Megítélése szerint ez nem indulat vagy gyűlölet kérdése, egyszerűen arról van szó, hogy riporterként megszűnt hitelesnek lenni.

Szólt arról is, hogy nagyra becsüli Varga Juditot, és úgy véli, a világ legtehetségtelenebb férfijának kell lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen kivételes nőt elveszítsen. Juhász Hajnalka hozzátette: Magyar Péter akár százezer „felkérdezős” interjút is adhat, attól még sem hiteles férfiként, sem hiteles politikusként nem lehet rá tekinteni.

„Összefoglalva: dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont”

– fogalmazott.