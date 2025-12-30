Ft
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kdnp juhász hajnalka magyar péter varga judit szily nóra interjú

Kimondták: ezért duplán hányinger Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúja

2025. december 30. 17:53

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője határozott véleményt fogalmazott meg.

2025. december 30. 17:53
null

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán reagált Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjújára – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy komoly önuralomra és nyugalomra volt szüksége, amikor az interjúval szembesült.

Ha valaki szakmailag hiteles, akkor először a bántalmazottat kérdezi meg, a bántalmazóval le sem ül, szóba sem áll, főleg nőként”

– jegyezte meg. Juhász Hajnalka hangsúlyozta: ha Szily Nóra már odáig jutott, hogy egyéni érdekek mentén egy nőgyűlölő, nárcisztikus férfit, Magyar Pétert „nőtisztelőként” mutat be, akkor legalább ne próbálja azzal magyarázni a helyzetet, hogy Varga Judittal is készítene interjút, ha erre lehetősége lenne.

„Ugyan ki akarna leülni vele ezek után? Pláne, akinek igazán fontos a nőket ért erőszak elleni küzdelem? Ha valakinek igazán fontos a női jogokért való kiállás, az nem Szily Nórával fog beszélgetni a jövőben” – tette hozzá.

A KDNP országgyűlési képviselője úgy látja, sokan végleg elfordulnak majd a Szily Nóra által készített interjúktól. Megítélése szerint ez nem indulat vagy gyűlölet kérdése, egyszerűen arról van szó, hogy riporterként megszűnt hitelesnek lenni.

Szólt arról is, hogy nagyra becsüli Varga Juditot, és úgy véli, a világ legtehetségtelenebb férfijának kell lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen kivételes nőt elveszítsen. Juhász Hajnalka hozzátette: Magyar Péter akár százezer „felkérdezős” interjút is adhat, attól még sem hiteles férfiként, sem hiteles politikusként nem lehet rá tekinteni.

„Összefoglalva: dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont”

– fogalmazott.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2025. december 30. 19:23
Talán sokan már nem is emlékeznek rá, de Nórácskánsk még a "tanárúr" is beszólt. Még akkor, amikor nem egy leírt senki, hanem egy valakinek látszó senki volt.
Válasz erre
1
0
lqrooferibacsi
2025. december 30. 19:20
Szily te ostoba...
Válasz erre
2
0
tapir32
•••
2025. december 30. 19:20 Szerkesztve
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. legsikeresebb. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 30. 19:18
Szily , a hiteltelen vén múmia lassan visszamászhatna a leberálkommunista panomtikumba, ahonnan kiszökött! Szily mint pszichológus? Mengele is orvosnak tartotta magát!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!