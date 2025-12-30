Kimondták: ezért duplán hányinger Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúja

Varga Juditnak igaza van: ez valóban hányinger, senki sem tudja Magyar Pétert „nőtisztelő államférfivá” hazudni
Épp öt éve készült el az a hivatalos rendőrségi jelentés, ami miatt tényleg hányinger az egész interjú. Varga Mátyás Zsolt írása.
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője határozott véleményt fogalmazott meg.
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán reagált Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjújára – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy komoly önuralomra és nyugalomra volt szüksége, amikor az interjúval szembesült.
Ha valaki szakmailag hiteles, akkor először a bántalmazottat kérdezi meg, a bántalmazóval le sem ül, szóba sem áll, főleg nőként”
– jegyezte meg. Juhász Hajnalka hangsúlyozta: ha Szily Nóra már odáig jutott, hogy egyéni érdekek mentén egy nőgyűlölő, nárcisztikus férfit, Magyar Pétert „nőtisztelőként” mutat be, akkor legalább ne próbálja azzal magyarázni a helyzetet, hogy Varga Judittal is készítene interjút, ha erre lehetősége lenne.
„Ugyan ki akarna leülni vele ezek után? Pláne, akinek igazán fontos a nőket ért erőszak elleni küzdelem? Ha valakinek igazán fontos a női jogokért való kiállás, az nem Szily Nórával fog beszélgetni a jövőben” – tette hozzá.
A KDNP országgyűlési képviselője úgy látja, sokan végleg elfordulnak majd a Szily Nóra által készített interjúktól. Megítélése szerint ez nem indulat vagy gyűlölet kérdése, egyszerűen arról van szó, hogy riporterként megszűnt hitelesnek lenni.
Szólt arról is, hogy nagyra becsüli Varga Juditot, és úgy véli, a világ legtehetségtelenebb férfijának kell lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen kivételes nőt elveszítsen. Juhász Hajnalka hozzátette: Magyar Péter akár százezer „felkérdezős” interjút is adhat, attól még sem hiteles férfiként, sem hiteles politikusként nem lehet rá tekinteni.
„Összefoglalva: dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont”
– fogalmazott.
Szily Nóra botrányos interjúja Magyar Péterrel csak a jéghegy csúcsa.
