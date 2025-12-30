Varga Juditnak igaza van: ez valóban hányinger, senki sem tudja Magyar Pétert „nőtisztelő államférfivá” hazudni

Vannak pillanatok, amikor a politikai színház legdrágább díszletei is kidőlnek, és mögöttük megpillantjuk a pőre, kíméletlen valóságot. Magyar Péter és Szily Nóra beszélgetése nem egy nimbusz összeomlása volt – hiszen, valljuk be, Magyarnak valódi nimbusza soha nem is volt –, hanem épp a kétségbeesett nimbuszépítés látványos kudarca. A néző nem mélyinterjút látott, hanem egy szokatlanul tömény, kérdések nélküli dicshimnuszt, amelyben a Tisza Párt elnöke az érzékeny, nőket tisztelő államférfi jelmezében próbált tetszelegni.

„Az én életemet alapvetően a nők határozzák meg... rendkívül hálás vagyok” – hallhattuk a stúdióban a szokatlanul alákérdező monológok között.