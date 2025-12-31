Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

„Azt korábban megírtuk, hogy ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta: