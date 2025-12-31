Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

Csata nélkül is győzött Orbán Viktor: nem bírt vele lépést tartani Magyar Péter
Tapintható a különbség a két politikus megítélése között.
Már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését.
„Azt korábban megírtuk, hogy ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.
Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:
»A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.«
Azonban itt nem ért véget Magyar Péter év végi vesszőfutása. Megérkezett az újabb hatalmas nyakleves.
– Ebből hiszti lesz, kijött a Publicus friss mérése – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését. A felmérésből az derül ki, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, addig arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Utóbbi nagyjából ugyanakkora szavazótábor, mint amelyik 2022-ben Márki-Zay Péterékre szavazott.”
