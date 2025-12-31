Ft
tisza párt wellor magyar péter fidesz liberális Fodor Gábor jobboldal ellenzék orbán viktor baloldal

Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

2025. december 31. 06:19

Már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését.

2025. december 31. 06:19
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt korábban megírtuk, hogy ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:

»A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.«

Azonban itt nem ért véget Magyar Péter év végi vesszőfutása. Megérkezett az újabb hatalmas nyakleves.

Ebből hiszti lesz, kijött a Publicus friss mérése – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését. A felmérésből az derül ki, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, addig arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Utóbbi nagyjából ugyanakkora szavazótábor, mint amelyik 2022-ben Márki-Zay Péterékre szavazott.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

gullwing
2025. december 31. 09:10
A nyakleves is leves... jóétvágyat szarosgatyás! 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. december 31. 08:51
Ursula mamának visz egy adag zeller levest a Blaháról meg egy adag almás habosat... Weber gazdi pedig oda adja neki az utolsó euró jutifalikat, hogy legyen miből luxizni még áprilisig. Esetleg leellenörzi a mosdókat, hogy ott minden rendbe van e. Aztán éjfélkor haza térve a platóson megszólal Romoluszka kezében a kolomp és a nyáj tátott szájjal issza a hisztizó királyfi legújabb agymenéseit... Már csak négy hónap és egy életre elfelejthetjük ezt a patkányt!👋😛
Válasz erre
0
0
berzerk
2025. december 31. 07:43
A szilveszteri virslit Radnai Márktól kapja. Fent és lent is.
Válasz erre
3
0
ausztraltenorista
2025. december 31. 07:43
Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!