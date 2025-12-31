Brutális fenyegetés érkezett: az amerikai szankciókkal sújtott uniós bürokrata bevadult

Ezt nem látták jönni: mutatjuk, ki az első brüsszeli vezető, aki amerikai szankciót kapott a nyakába
Nagyon más a szankciók fekvése a Trump-kormány alatt.
A szankciók Thierry Bretonon kívül további négy személyt érintenek.
„Ha elfogadjuk, hogy európai biztosként kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert a ránk bízott feladatot végrehajtjuk, akkor rendkívül veszélyes útra tévedünk” – mondta a francia Thierry Breton, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott.
A volt biztos azt követeli: az EU „a lehető legszigorúbban” reagáljon a Donald Trump kormánya által meghozott szankciós döntésekre,
amely szerint nem léphet az Amerikai Egyesült Államok területére. A szankciók rajta kívül további négy olyan személyt érintenek, akik Bretonhoz hasonlóan az online tartalmak „moderálásával” kapcsolatos szabályozással foglalkoztak.
Az amerikai külügyminisztérium szerint Breton az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (a DSA-nak, amely az amerikai techcégekre költséges és nehéz moderációs kötelezettségeket helyez – sokak szerint pedig a szólásszabadság korlátozására is alkalmas) „szellemi atyja”.
A törvény alapján mintegy 120 millió eurós bírságot szabtak ki Elon Musk X-platformjára,
melynek nyomán vita és feszültség keletkezett Brüsszel és Washington között.
A Politico azt írja: az Európai Bizottság közleményben kért magyarázatot a szankciókkal kapcsolatban az amerikai hatóságoktól. Azt is írták: „szükség esetén” „gyorsan és határozottan” reagálnak majd.
