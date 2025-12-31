Brutális fenyegetés érkezett: az amerikai szankciókkal sújtott uniós bürokrata bevadult

„Ha elfogadjuk, hogy európai biztosként kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert a ránk bízott feladatot végrehajtjuk, akkor rendkívül veszélyes útra tévedünk” – mondta a francia Thierry Breton, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott.

A volt biztos azt követeli: az EU „a lehető legszigorúbban” reagáljon a Donald Trump kormánya által meghozott szankciós döntésekre,

amely szerint nem léphet az Amerikai Egyesült Államok területére. A szankciók rajta kívül további négy olyan személyt érintenek, akik Bretonhoz hasonlóan az online tartalmak „moderálásával” kapcsolatos szabályozással foglalkoztak.