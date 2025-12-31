Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elon musk ursula von der leyen brüsszel trump európai bizottság

Brutális fenyegetés érkezett: az amerikai szankciókkal sújtott uniós bürokrata bevadult

2025. december 31. 08:55

A szankciók Thierry Bretonon kívül további négy személyt érintenek.

2025. december 31. 08:55
null

„Ha elfogadjuk, hogy európai biztosként kirekeszthetnek, hibáztathatnak és büntethetnek azért, mert a ránk bízott feladatot végrehajtjuk, akkor rendkívül veszélyes útra tévedünk” – mondta a francia Thierry Breton, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott. 

A volt biztos azt követeli: az EU „a lehető legszigorúbban” reagáljon a Donald Trump kormánya által meghozott szankciós döntésekre, 

amely szerint nem léphet az Amerikai Egyesült Államok területére. A szankciók rajta kívül további négy olyan személyt érintenek, akik Bretonhoz hasonlóan az online tartalmak „moderálásával” kapcsolatos szabályozással foglalkoztak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai külügyminisztérium szerint Breton az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (a DSA-nak, amely az amerikai techcégekre költséges és nehéz moderációs kötelezettségeket helyez – sokak szerint pedig a szólásszabadság korlátozására is alkalmas) „szellemi atyja”. 

A törvény alapján mintegy 120 millió eurós bírságot szabtak ki Elon Musk X-platformjára,

melynek nyomán vita és feszültség keletkezett Brüsszel és Washington között.

A Politico azt írja: az Európai Bizottság közleményben kért magyarázatot a szankciókkal kapcsolatban az amerikai hatóságoktól. Azt is írták: „szükség esetén” „gyorsan és határozottan” reagálnak majd.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. december 31. 12:40
kamionnal viszik ki a lóvét a libcsi prüsszeliek ejuból monakkóba!..korrupt geci terroristák!....
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 31. 12:38
Pattog a bolha.
Válasz erre
0
0
Süsüke
2025. december 31. 12:10
Munkájukat végzik? Munkájuk Európa tönkretétele?!
Válasz erre
5
0
neduddki007
2025. december 31. 11:47
A hülyéje....mihelyst visszaütnek, libsi módra, rögtön áldozati pózba vágja magát
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!