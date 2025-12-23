Ezt nem látták jönni: mutatjuk, ki az első brüsszeli vezető, aki amerikai szankciót kapott a nyakába

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Nagyon más a szankciók fekvése a Trump-kormány alatt.
Szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok
Thierry Breton francia politikust, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott
– közölte az X-en Sarah B. Rogers amerikai külügyi államtitkár.
Bretont Rogers közleményében „a Digitális Szolgáltatási Törvény mastermindjének” nevezte. (A Digitális Szolgáltatási Törvény, rövidítve DSA az amerikai techcégekre költséges és nehéz moderációs kötelezettségeket helyez, sokak szerint pedig a szólásszabadság korlátozására is alkalmas.)
A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.
Breton akkor emlékeztette Muskot közösségimédia-vállalata, az X jogi kötelességeire és az ezzel kapcsolatos „formális eljárásokra” az „illegális tartalom” és „dezinformáció” ügyében fennálló, európai előírásoknak való meg nem felelés miatt.
Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet