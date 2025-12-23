Ezt nem látták jönni: mutatjuk, ki az első brüsszeli vezető, aki amerikai szankciót kapott a nyakába

A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.

Breton akkor emlékeztette Muskot közösségimédia-vállalata, az X jogi kötelességeire és az ezzel kapcsolatos „formális eljárásokra” az „illegális tartalom” és „dezinformáció” ügyében fennálló, európai előírásoknak való meg nem felelés miatt.

Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet