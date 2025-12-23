Ft
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
x dsa amerikai egyesült államok thierry breton digitális szolgáltatási törvény európai bizottság

Ezt nem látták jönni: mutatjuk, ki az első brüsszeli vezető, aki amerikai szankciót kapott a nyakába

2025. december 23. 22:47

Nagyon más a szankciók fekvése a Trump-kormány alatt.

2025. december 23. 22:47
null

Szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok

Thierry Breton francia politikust, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott

– közölte az X-en Sarah B. Rogers amerikai külügyi államtitkár.

Bretont Rogers közleményében „a Digitális Szolgáltatási Törvény mastermindjének” nevezte. (A Digitális Szolgáltatási Törvény, rövidítve DSA az amerikai techcégekre költséges és nehéz moderációs kötelezettségeket helyez, sokak szerint pedig a szólásszabadság korlátozására is alkalmas.)

A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.

Breton akkor emlékeztette Muskot közösségimédia-vállalata, az X jogi kötelességeire és az ezzel kapcsolatos „formális eljárásokra” az „illegális tartalom” és „dezinformáció” ügyében fennálló, európai előírásoknak való meg nem felelés miatt.

Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet

 

