Csúnyán beégették Von der Leyent: Orbán Viktor az első pillanattól kezdve igazat mondott

Megkérdezték Zelenszkijt, bocsánatot kér-e Orbán Viktor halálos megfenyegetéséért – a válasz sokatmondó
Az ukrán elnök végre elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarországi választásokba.
Maga a horvát kormányfő cáfolt rá a leghangosabb vádakra Magyarországgal szemben: igenis jóval olcsóbb az Oroszországból a Barátság vezetéken át érkező olaj, mint az Adria vezeték által kínált opció – ezen múlik a rezsicsökkentés is.
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint Magyarország azért ragaszkodik az orosz olajhoz, mert az 30 százalékkal olcsóbb – írja a horvát Index.
Mindez azért érdekes, mert
korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a teljes magyar »független és objektív« sajtó azzal kampányolt az Adria vezeték mellett, és védte Ukrajnát a Barátság elzárása miatt, hogy a horvát útvonalon jóval olcsóbban juthatna kőolajhoz Magyarország – nos, most maga a horvát kormányfő cáfolta meg ezt az állítást.
Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök végre elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarországi választásokba.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.