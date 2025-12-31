Brüsszel tényleg nem a békére készül: katonákat küldenének a frontra, és jön a 20. szankciós csomag az oroszok ellen

Sorrendben a huszadik szankciós csomagot tervezi Oroszország ellen Brüsszel – írta meg a Die Welt. A lap szerint mindezek mellett egyre inkább körvonalazódnak az európai szárazföldi csapatok létrehozásának tervei is: a britek és a franciák egy 10-15 ezres „békefenntartó” kontingens felállítását szeretnék véghez vinni.

Az EU a háború kitörésének negyedik évfordulójára „készül” az orosz gazdaságot sújtó újabb szankciós csomaggal, amelyben az utazási korlátozások mellett további orosz magánszemélyek és szervezetek EU-ban lévő vagyonának befagyasztása is szerepel.