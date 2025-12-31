Brüsszel tényleg nem a békére készül: katonákat küldenének a frontra, és jön a 20. szankciós csomag az oroszok ellen

Magyarország ismét célkeresztben – itt az Orbán Viktor elleni legújabb trükk, amitől a csodát várják Brüsszelben
A Bizottság egy jogi mutatvánnyal próbálja kivonni a vétót a képletből.
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján újabb, sorrendben a huszadik szankciós csomagot készül elfogadni Brüsszel Oroszország ellen. A büntetésekkel párhuzamosan a britek és a franciák 10-15 ezer olyan európai katona bevethetővé tételén dolgoznak, akik „békefenntartóként” működnének a háborús övezetben, akár az ENSZ jóváhagyása nélkül is.
Sorrendben a huszadik szankciós csomagot tervezi Oroszország ellen Brüsszel – írta meg a Die Welt. A lap szerint mindezek mellett egyre inkább körvonalazódnak az európai szárazföldi csapatok létrehozásának tervei is: a britek és a franciák egy 10-15 ezres „békefenntartó” kontingens felállítását szeretnék véghez vinni.
Az EU a háború kitörésének negyedik évfordulójára „készül” az orosz gazdaságot sújtó újabb szankciós csomaggal, amelyben az utazási korlátozások mellett további orosz magánszemélyek és szervezetek EU-ban lévő vagyonának befagyasztása is szerepel.
Fontolgatják az orosz uránimport betiltását is – ez utóbbival elsősorban a Rosatom orosz szövetségi atomenergia-ügynökséget büntetnék.
Érdemes megjegyezni, hogy a szankciók ellenére
tavaly 33 és félmilliárd euró értékben importáltak árut Oroszországból EU-s tagállamok; csak az idei év első hat hónapjában mintegy 15 milliárd euróra rúgott ez az összeg.
A szankciós terveken kívül Brüsszel más bizonyítékkal is szolgál arra, hogy nem annyira a békére, mint inkább a háború folytatására készül: a Die Welt diplomáciai értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy ezrével küldenének fegyvereseket egy esetleges fegyverszünet felügyelete céljából a háborús övezetbe.
Az ezzel kapcsolatos tervek kidolgozásában főként a brit és francia hadsereg katonai szakértői vesznek részt – Brüsszellel együttműködve.
