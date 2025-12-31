Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború rosatom szankciós csomag eu

Brüsszel tényleg nem a békére készül: katonákat küldenének a frontra, és jön a 20. szankciós csomag az oroszok ellen

2025. december 31. 10:55

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján újabb, sorrendben a huszadik szankciós csomagot készül elfogadni Brüsszel Oroszország ellen. A büntetésekkel párhuzamosan a britek és a franciák 10-15 ezer olyan európai katona bevethetővé tételén dolgoznak, akik „békefenntartóként” működnének a háborús övezetben, akár az ENSZ jóváhagyása nélkül is.

2025. december 31. 10:55
merz von der leyen

Sorrendben a huszadik szankciós csomagot tervezi Oroszország ellen Brüsszel – írta meg a Die Welt. A lap szerint mindezek mellett egyre inkább körvonalazódnak az európai szárazföldi csapatok létrehozásának tervei is: a britek és a franciák egy 10-15 ezres „békefenntartó” kontingens felállítását szeretnék véghez vinni.

Az EU a háború kitörésének negyedik évfordulójára „készül” az orosz gazdaságot sújtó újabb szankciós csomaggal, amelyben az utazási korlátozások mellett további orosz magánszemélyek és szervezetek EU-ban lévő vagyonának befagyasztása is szerepel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

 Fontolgatják az orosz uránimport betiltását is – ez utóbbival elsősorban a Rosatom orosz szövetségi atomenergia-ügynökséget büntetnék.

Érdemes megjegyezni, hogy a szankciók ellenére 

tavaly 33 és félmilliárd euró értékben importáltak árut Oroszországból EU-s tagállamok; csak az idei év első hat hónapjában mintegy 15 milliárd euróra rúgott ez az összeg. 

A szankciós terveken kívül Brüsszel más bizonyítékkal is szolgál arra, hogy nem annyira a békére, mint inkább a háború folytatására készül: a Die Welt diplomáciai értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy ezrével küldenének fegyvereseket egy esetleges fegyverszünet felügyelete céljából a háborús övezetbe. 

Az ezzel kapcsolatos tervek kidolgozásában főként a brit és francia hadsereg katonai szakértői vesznek részt –  Brüsszellel együttműködve.

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 31. 12:56
Európa sírásói a képen .
Válasz erre
0
0
recipp
2025. december 31. 12:55
Csodálatosak ezek az orbánbaszerelmes hívők,akik különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt. ,amelyekre a vezérük goebbelsi propagandistái eszével((?)jutnak)TElőszöris a FideSS oldalai nem újságok,nem sajtótermékek hanem a NER goebbelsi-mindig a legalacsonyabb értelmi képességűekhez kell szólni úgy biztosan célbaér-propaganda végtermékei a magukat elhülyíteni hagyók fogyasztására Az uniós szankciók gondosan célzottak, és kialakításukra az arányos és ideiglenes jelleg szem előtt tartásával került sor. Ez azt jelenti, hogy rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezik, és az EU tovább igazíthatja, enyhítheti vagy megszüntetheti őket, amennyiben megvalósulnak az uniós célkitűzések, vagy pedig érdemi előrelépés történik az elérésük felé. minden rendelkezésére álló eszközzel akadályozza Oroszország törvénytelen agressziós háborújának a folytatását. Szokjuk meg a NER-nemzetthy elhülyítés rendszerében mindennemű megnyilvánulás csak a nyájnak szól...höhööö
Válasz erre
0
0
Performan
2025. december 31. 12:52
Akinek van rá lehetősége, kérlek osszátok meg ezt a videót nyugat-európai ismerőseitekkel (a civilizáció az univerzumben meglehetősen ritka): https: //www. youtube.com/shorts/qQQa2FhRLKE (Professor Brian Cox) Attól tartok, nem értik, mivel játszadoznak. Nem egyszerűen a földi élet kipusztítása a tét, de könnyen lehet, hogy az egyetlen olyan helynek a tejútban, sőt az egész univerzumban, ahol létezik intelligens élet. Ennek a buta bolsevik brigádnak ott az EU-ban és a Polbüroban, az EP-ben univerzális a felelőssége, mely jóval túlmutat a kis motyójukan, benne pár millió rongyos euróval, amivel felvásárolták őket; túlmutat a saját családjukon, országukon, a kontinensen, az emberiségen, de még a földön, sőt a galaxison is. Szerintetek felfogta ezt bárki ebből a primitív liberális bandából?
Válasz erre
1
0
ricsi1975
2025. december 31. 12:51
Remélem a haború lezárása után, felelősségre vonják ezeket a mocskokat az Eu tönkretételéért.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!