Magyarország ismét célkeresztben – itt az Orbán Viktor elleni legújabb trükk, amitől a csodát várják Brüsszelben

A Politico beszámolója szerint Brüsszel az utolsó pillanatban próbál olyan jogi trükköt összeállítani, amely végre megnyugtatná a belgákat a befagyasztott, 140 milliárd eurós orosz állami vagyonnal kapcsolatban. A Bizottság azt szeretné, ha a tagállamok már az e havi Európai Tanács-ülésen rábólintanának arra, hogy az immobilizált pénzből Ukrajnának nyújtsanak kölcsönt. Belgium azonban attól tart: ha a pénzt kiutalják, egyetlen uniós ország vétója is elegendő lenne ahhoz, hogy a szankciókat ne újítsák meg – ezzel pedig Belgium kényszerülne visszafizetni a hiányzó milliárdokat Oroszországnak.

A Politico szerint a Bizottság olyan megoldást keres, amely kizárná az egyhangúsági szankciós rendszerből fakadó kockázatokat.