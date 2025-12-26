Mérleget vont az államtitkár: Európa nehéz évet zárt (VIDEÓ)

Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs a bejegyzésben megosztott videóban azt mondta:

Európa nehéz évet zár.

Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte. Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget – jelentette ki a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá. Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot