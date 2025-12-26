Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború tisza párt hidvéghi balázs brüsszel magyarország európa

Mérleget vont az államtitkár: Európa nehéz évet zárt (VIDEÓ)

2025. december 26. 13:32

Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük.

2025. december 26. 13:32
null

Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs a bejegyzésben megosztott videóban azt mondta:

Európa nehéz évet zár.

Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte. Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget – jelentette ki a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá. Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A brüsszeli nyomásgyakorlásnak a kormány ellenáll, és teljes erővel védi az adócsökkentéseket, a rezsicsökkentést, a biztonságos energiaellátást. Mi meg akarjuk óvni a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől – fogalmazott. Biztosította a magyarokat arról, hogy a nemzeti kormány kitart háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, „ha kell, az árral szemben is”.

Kiemelte: Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy „brüsszeli baloldali bábkormányra”. Ezért támogatják teljes erővel a Tisza Pártot, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését, kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – mondta Hidvéghi Balázs. Megjegyezte:

a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése Magyarországra, és ők belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezáltal a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.

Mindezt persze tagadják, de saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy most ezekről nem kell beszélni, de „a választások után majd mindent lehet” – fűzte hozzá. Hidvéghi Balázs rámutatott: Magyarországnak még van választása, majd azt kívánta mindannyiunknak, hogy „a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válasszuk”.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ronald Wittek /AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. december 26. 14:14
vicces, mikor a faszok (és pinák) Európa nevében nyilatkoznak .... :-((
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. december 26. 13:54
Bánatában az orbán-rezsim ráengedi a spekulánsokat a Szent Magyar Termőföldre…mocsok banda…🤮🤮🤮
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!