Kriptopénzmosás fenyegeti a választásokat

a britek pénzmosás elleni szabályozása naiv, a felügyeleti szervek pedig alulfinanszírozottak ahhoz, hogy ez ügyben hatékonyan fellépjenek.

A legnagyobb kihívást azok az adományozók jelentik, akik nem brit adófizetők. Míg egy brit állampolgár esetében az adóhatóság (HMRC) adatai elvileg lehetővé tennék a pénzfolyamok nyomon követését, addig egy külföldi illetőségű ember jövedelme láthatatlan marad.

A titkosszolgálatok bevonása sem jelentene megoldást. Ezek a szervezetek ugyanis távolságtartók a belpolitikai ügyekben – nem utolsósorban a Wilson-kormány idejéből eredő bizalmatlanság miatt –, így a választási bizottsággal és más kormányzati intézményekkel való együttműködés törvényi alapra helyezése elkerülhetetlen – érvel a RUSI tanulmánya.

A Reform UK párt esete

A gyakorlati példák már most aggasztók. A Nigel Farage vezette Reform UK az egyetlen brit parlamenti párt, amely kriptovalutában is fogad adományokat. Az idén októberben érkezett az első jelentős kriptoeszköz-alapú összeg a brit politikában, feltehetően épp a Reform UK-hoz. A párt egy lengyel fizetési szolgáltatót, a Radomot választotta, amelynek van brit bejegyzett entitása, de a Virtual Asset Service Provider-regisztrációja Lengyelországban található. Ez a brit hatóságok számára megnehezíti az adatok elérését, ráadásul a lengyel Európa egyik leglazább kriptovaluta-szabályozása.