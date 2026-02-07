„Micsoda meglepetés!!!!

Hatalmas változás ez a korábbi kilenc választáshoz képest, amikor indulni, ugyan nem indult, de részt vett. Most már nincs olyan párt, amelyet tönkretehetne azzal, hogy fölkéredzkedik a listájára, így most előre szól, hogy nem is indul. Tíz év parlamenti képviselet, nulla megmérettetés. Egy világcsoda, hungarikum. Emléke szívünkben örökké él.”