Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
parlamenti képviselet Párbeszéd-Zöldek párt választás

Tíz év parlamenti képviselet, nulla megmérettetés

2026. február 07. 18:27

Most már nincs olyan párt, amelyet tönkretehetne azzal, hogy fölkéredzkedik a listájára.

2026. február 07. 18:27
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Micsoda meglepetés!!!!

Hatalmas változás ez a korábbi kilenc választáshoz képest, amikor indulni, ugyan nem indult, de részt vett. Most már nincs olyan párt, amelyet tönkretehetne azzal, hogy fölkéredzkedik a listájára, így most előre szól, hogy nem is indul. Tíz év parlamenti képviselet, nulla megmérettetés. Egy világcsoda, hungarikum. Emléke szívünkben örökké él.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Párbeszéd-Zöldek Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ügyvéd
2026. február 07. 19:23
Legyünk igazságosak, ezt poloska intézte. 1 piros pont a sok fekete mellett :-DDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2026. február 07. 19:21
Világcsoda szélhámosság.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 07. 19:19
A sok selejt meg vissza a csatornába.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 07. 19:18
Megjelent a szekta programja. Nem a Kutyapárt a viccpárt , hanem a Tisza!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!