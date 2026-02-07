Ft
02. 07.
szombat
párbeszéd – zöldek visszalépés választás

A Párbeszéd – Zöldek sem indul az országgyűlési választáson – elismerték, hogy kevesek ehhez

2026. február 07. 17:20

Azt írják, olyan erőre van szükség, amely képes fellépni az Orbán-kormánnyal szemben. A Párbeszéd – Zöldek nem ilyen.

2026. február 07. 17:20
null

A Párbeszéd – ZÖLDEK nem indul a 2026-os országgyűlési választáson – derül ki a párt Facebook-oldalán megosztott bejegyzésből. A döntést azzal indokolják, hogy a párt minden erőfeszítései ellenére nem elég erős ahhoz, hogy leváltsa a jelenlegi kormányt, márpedig szerintük ez most mindennél fontosabb.

Szerintük a 2010 óta regnáló kormány autokratikus, korrupt, és áthatja a kormánypárt és az állam összefonódása, valamint a transzparencia hiánya. A Fidesz legyőzésének esélyeit ahhoz hasonlítják, „mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban”. A bejegyzésben elismerik, hogy a 

„négyévenkénti (kényszer)koalíciós törekvések – vállalva a hibákat és viselve a következményeket – jelentősen befolyásolták a Párbeszéd sikerességét és megítélését”,

 de most is úgy látják, „be kell látni: az autokrácia lebontásához több kell és más kell. Olyasféle erő, amely nagyban és egységben képes fellépni a történelmi hibákat és bűnöket elkövető, Orbán Viktor vezette állampárttal szemben”.

„Mivel mi is a kormányváltást tartjuk a legfontosabbnak, a fentiek azt mutatják nekünk, a Párbeszéd – ZÖLDEK közösségének, hogy ne induljunk el a 2026-os országgyűlési választáson” – írják.

Nyitókép: Párbeszéd-Zöldek Facebook

*

 

 

tapir32
2026. február 07. 19:48
Magyarországon a korrupció elleni harc, a jogállam és a demokrácia kiépítése azzal kezdődött, hogy a Fidesz kormányt alakított. Kivágták a hatalomból a korrupt, aljas, semmirekellő vörösöket!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 07. 19:44
Ukrajna nem való az EU-ba. Szavaztunk. 95% Nem. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 07. 19:21
„hazudtunk reggel éjjel meg este” Gyurcsány Ferenc 0-24-ben hazudunk. Magyar Péter A ballibsik evolúciója.
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
•••
2026. február 07. 19:04 Szerkesztve
Azért el kell ismerni, nagy életművészek voltak. 2012-ben kiváltak az LMP-ből, azóta három választáson is bezsarolták magukat az ellenzéki összefogásba, és Kamugeri is befészkelte magát a Városházára. Mindezt nulla támogatottsággal. Szabó Tímea majd kap valami nemzetközi NGO-nál állást, Ricsinek meg marad a vazelin...
Válasz erre
4
0
