A Párbeszéd – Zöldek sem indul az országgyűlési választáson – elismerték, hogy kevesek ehhez

A Párbeszéd – ZÖLDEK nem indul a 2026-os országgyűlési választáson – derül ki a párt Facebook-oldalán megosztott bejegyzésből. A döntést azzal indokolják, hogy a párt minden erőfeszítései ellenére nem elég erős ahhoz, hogy leváltsa a jelenlegi kormányt, márpedig szerintük ez most mindennél fontosabb.

Szerintük a 2010 óta regnáló kormány autokratikus, korrupt, és áthatja a kormánypárt és az állam összefonódása, valamint a transzparencia hiánya. A Fidesz legyőzésének esélyeit ahhoz hasonlítják, „mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban”. A bejegyzésben elismerik, hogy a