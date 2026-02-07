A Párbeszéd – Zöldek sem indul az országgyűlési választáson – elismerték, hogy kevesek ehhez

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Összeszedtük a legfrissebb híreket a Tisza nemrég leigazolt Facebook-bajnokáról, még azt is felidéztük, miért ítéli el a januári rezsistoppot.
Azt írják, olyan erőre van szükség, amely képes fellépni az Orbán-kormánnyal szemben. A Párbeszéd – Zöldek nem ilyen.
A Párbeszéd – ZÖLDEK nem indul a 2026-os országgyűlési választáson – derül ki a párt Facebook-oldalán megosztott bejegyzésből. A döntést azzal indokolják, hogy a párt minden erőfeszítései ellenére nem elég erős ahhoz, hogy leváltsa a jelenlegi kormányt, márpedig szerintük ez most mindennél fontosabb.
Szerintük a 2010 óta regnáló kormány autokratikus, korrupt, és áthatja a kormánypárt és az állam összefonódása, valamint a transzparencia hiánya. A Fidesz legyőzésének esélyeit ahhoz hasonlítják, „mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban”. A bejegyzésben elismerik, hogy a
„négyévenkénti (kényszer)koalíciós törekvések – vállalva a hibákat és viselve a következményeket – jelentősen befolyásolták a Párbeszéd sikerességét és megítélését”,
de most is úgy látják, „be kell látni: az autokrácia lebontásához több kell és más kell. Olyasféle erő, amely nagyban és egységben képes fellépni a történelmi hibákat és bűnöket elkövető, Orbán Viktor vezette állampárttal szemben”.
„Mivel mi is a kormányváltást tartjuk a legfontosabbnak, a fentiek azt mutatják nekünk, a Párbeszéd – ZÖLDEK közösségének, hogy ne induljunk el a 2026-os országgyűlési választáson” – írják.
Nyitókép: Párbeszéd-Zöldek Facebook
*