Mi már csak egy kávét kérünk: Putyin olyan fejfájást okozott az uniós nagyágyúknak, hogy kínjukban egymás torkának estek

Az Európai Unió önállóan, Washington bevonása nélkül tárgyalna Putyinnal, ám ezt nem minden nyugat-európai politikus támogatja.
Az Európai Unióban egyre élénkebb vita bontakozik ki arról, szükséges-e és ha igen, milyen formában kellene újraindítani a közvetlen párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írta meg a Deutche Welle.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az esetleges lépéseket uniós szinten kell összehangolni.
Először beszéljük meg, miről akarunk tárgyalni az oroszokkal, mielőtt arról vitatkoznánk, ki tárgyaljon velük”
– fogalmazott Kallas február 10-én, kedden Brüsszelben, több médium újságíróinak nyilatkozva.
Az AFP hírügynökség idézete szerint hozzátette:
a következő napokban kidolgozzák azokat az elképzeléseket, amelyek egy hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez szükségesek lehetnek.
A javaslatcsomagot ezt követően megküldik az EU tagállamainak.
Ugyanezen a napon jelent meg Emmanuel Macron francia elnök interjúja több európai lapban, amelyben ismét a Kremllel folytatott közvetlen európai párbeszéd mellett érvelt. Macron megerősítette, hogy február elején Moszkvába küldte diplomáciai tanácsadóját, hogy előkészítse a közvetlen kapcsolatfelvételt az orosz vezetéssel.
Macron közölte: tapasztalatait meg kívánja osztani európai partnereivel annak érdekében, hogy „jól szervezett európai megközelítést” alakítsanak ki a Kremllel folytatandó párbeszédről.
A francia elnök ellenezte, hogy a tárgyalások irányítását Washington vegye át.
Szerinte elfogadhatatlan lenne, ha amerikai megbízottak Európa nevében tárgyalnának Ukrajna esetleges uniós csatlakozásának időpontjáról egy tűzszünet esetén.
Friedrich Merz német kancellár bírálta az „összehangolatlan egyéni lépéseket” a Moszkvával folytatott párbeszéd ügyében.
Hangsúlyozta: a háború lezárására irányuló európai erőfeszítéseket az EU-n belül, valamint Ukrajnával és az Egyesült Államokkal is szoros koordinációban kell megvalósítani.
A vita jól mutatja, hogy az Európai Unión belül továbbra sincs teljes egyetértés abban, milyen stratégiát kellene követni Oroszországgal szemben, és milyen keretek között lehetne előmozdítani a békefolyamatot.
