Mi már csak egy kávét kérünk: Putyin olyan fejfájást okozott az uniós nagyágyúknak, hogy kínjukban egymás torkának estek

Az Európai Unióban egyre élénkebb vita bontakozik ki arról, szükséges-e és ha igen, milyen formában kellene újraindítani a közvetlen párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írta meg a Deutche Welle.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az esetleges lépéseket uniós szinten kell összehangolni.