Von der Leyent hideg zuhanyként érte a hír: több EU-tagállam is nemet mondott az orosz olaj betiltására

2026. február 10. 20:47

A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak.

2026. február 10. 20:47
null

Magyarország után Görögország és Málta is jelezte, nem támogatja azt az uniós szankciós tervet, miszerint az orosz olaj árplafonját a szállításhoz szükséges szolgáltatások teljes körű betiltásával váltanák fel – számolt be a Bloomberg.

A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak, miközben tovább emelné az energiaárakat, ezért egyértelműen elutasítják a javaslatot.

Görögország és Málta a legutóbbi uniós nagyköveti értekezleten fogalmazta meg fenntartásait az Európai Bizottság új szankciós elképzelésével kapcsolatban.

Athén és Valletta arra figyelmeztetett, hogy a szolgáltatási tilalom aránytalanul sújtaná az európai tengeri szállítást, amelyben mindkét ország kulcsszerepet játszik.

A görög és a máltai kormány további magyarázatot kért arra a brüsszeli javaslatra is, amely azon külföldi kikötők szankcionálását írja elő, ahol orosz olajjal kereskednek.

Az uniós szankciók elfogadásához minden tagállam egyhangú támogatása szükséges. 

A magyar, görög és máltai ellenállás miatt egyre valószínűbb, hogy a csomag még jelentős módosításokon megy keresztül.

Brüsszel célja, hogy a 20. szankciós csomagot február végéig véglegesítsék, ám az eddigi reakciók alapján Ursula von der Leyen bizottsági elnökre kemény tárgyalások várnak.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

 

