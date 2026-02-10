Von der Leyent hideg zuhanyként érte a hír: több EU-tagállam is nemet mondott az orosz olaj betiltására

Magyarország után Görögország és Málta is jelezte, nem támogatja azt az uniós szankciós tervet, miszerint az orosz olaj árplafonját a szállításhoz szükséges szolgáltatások teljes körű betiltásával váltanák fel – számolt be a Bloomberg.

A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak, miközben tovább emelné az energiaárakat, ezért egyértelműen elutasítják a javaslatot.