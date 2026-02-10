Gigantikus kiskaput nyitna Von der Leyen az orosz gáznak, persze Magyarországot továbbra is kényszerpályára lökve

Továbbra is óriási indulatokat vet az Európai Unió, pontosabban az Európai Bizottság terve, amely 2027 elejétől a cseppfolyósított, azaz LNG-gáz behozatalát, jövő ősztől pedig a vezetékes gáz vételét is megtiltaná, ha az oroszországi forrásból érkezik. Az orosz gáz uniós kitiltása miatt Magyarország és Szlovákia továbbra is teljes erőből tiltakozik, és meglepően csendben vannak viszont azok az országok, amelyek jelenleg szintén vásárolják a „háborús agresszor” energiahordózóit. Most kiderült, erre megvan a jó okuk.

Az orosz gáz LNG formájában továbbra is szépen csordogál Nyugat-Európába (Forrás: Eurostat)



Kiskaput nyitnak az orosz gáznak

A Berliner Zeitung című német lap ismertette a tiltásról szóló uniós rendelettervezetet, amelyben van egy olyan kitétel, hogy mielőtt a tagállamok gázt importálnának az Unió területére, meg kell bizonyosodniuk arról, melyik országban lett az kitermelve. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, vagy nem megfelelően járnak el, akkor a magánszemélyeket 2,5 millió euróra (944 millió forintra), vállalatokat pedig 40 millió euróra (15,1 milliárd forintra) büntethetik. A szükséges papírokat öt nappal a gáz érkezése előtt kell a vámhatóságok rendelkezésére bocsátani.