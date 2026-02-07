Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – ÉLŐ közvetítés a Mandineren
Szombathelyen, a háborúellenes gyűlésen a magyar energiapolitika jövőjéről és a családokat érintő következményekről beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Ukrajna Brüsszelen keresztül az olcsó orosz energia leválasztását követeli, ami közvetlenül veszélyezteti a rezsicsökkentést.
Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.
Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az a kijelentés, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak. A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy Ukrajna folyamatosan azt kéri Brüsszeltől, válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.
Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”
– jelentette ki. Orbán Viktor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés megszűnése esetén a magyar családok terhei évente 800 ezer–1 millió forinttal növekednének. Szerinte ez nem elméleti vita, hanem nagyon is kézzelfogható következmény.
A kormányfő kitért Kapitány István szerepére is, akiről azt mondta, nem véletlenül jelent meg a magyar politikában.
Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől. Ez egy másik kávéház. Azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést
– fogalmazott. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat részben különadók biztosítják, amelyeket a nagyvállalatokra, köztük az energiacégekre vetettek ki. Szerinte Kapitány István feladata az is, hogy ezt a rendszert felszámolja, és megakadályozza a különadók alkalmazását. A miniszterelnök szerint ha a kormány nem védi meg az embereket, akkor az energiacégek szerzik meg a családok pénzét.
Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor elveszik a pénzüket
– mondta. Orbán Viktor képi hasonlattal érzékeltette a helyzet súlyát:
Az a bárány, aki a farkasra bízza a sorsát, ne csodálkozzon, ha a farkas gyomrában végzi.
