Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak

Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.

Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az a kijelentés, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak. A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy Ukrajna folyamatosan azt kéri Brüsszeltől, válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.