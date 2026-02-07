Ft
Háborúellenes Gyűlés Brüsszel Ukrajna Orbán Viktor Kapitány István

Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak

2026. február 07. 15:47

Szombathelyen, a háborúellenes gyűlésen a magyar energiapolitika jövőjéről és a családokat érintő következményekről beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Ukrajna Brüsszelen keresztül az olcsó orosz energia leválasztását követeli, ami közvetlenül veszélyezteti a rezsicsökkentést.

2026. február 07. 15:47
null

Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.

Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az a kijelentés, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak. A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy Ukrajna folyamatosan azt kéri Brüsszeltől, válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.

Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”

– jelentette ki. Orbán Viktor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés megszűnése esetén a magyar családok terhei évente 800 ezer–1 millió forinttal növekednének. Szerinte ez nem elméleti vita, hanem nagyon is kézzelfogható következmény.

Orbán Viktor szerint Ukrajna Brüsszelen keresztül az olcsó orosz energia ellen lép fel.
Orbán Viktor szerint Ukrajna Brüsszelen keresztül az olcsó orosz energia ellen lép fel.
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kapitány István szerepéről is beszélt Orbán Viktor

A kormányfő kitért Kapitány István szerepére is, akiről azt mondta, nem véletlenül jelent meg a magyar politikában.

Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől. Ez egy másik kávéház. Azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést

 – fogalmazott. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat részben különadók biztosítják, amelyeket a nagyvállalatokra, köztük az energiacégekre vetettek ki. Szerinte Kapitány István feladata az is, hogy ezt a rendszert felszámolja, és megakadályozza a különadók alkalmazását. A miniszterelnök szerint ha a kormány nem védi meg az embereket, akkor az energiacégek szerzik meg a családok pénzét.

Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor elveszik a pénzüket

– mondta. Orbán Viktor képi hasonlattal érzékeltette a helyzet súlyát:

Az a bárány, aki a farkasra bízza a sorsát, ne csodálkozzon, ha a farkas gyomrában végzi.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

