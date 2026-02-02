Ft
Brüsszel orosz gáz átverés

Pofátlanul átvertek mindenkit: Ukrán szakértő buktatta le Ursuláék bődületes hazugságát – Putyin röhög a markába

2026. február 02. 10:13

Persze, hogy tudtuk. Csak nem sejtettük.

2026. február 02. 10:13
null

Az Európai Unió ádáz harca az orosz gázimportellen – melyet terveik szerint 2027-ig teljesen betiltanának – sokkal inkább látszatintézkedések sorozata, mintsem érdemi gazdasági nyomásgyakorlás – mondta Szerhij Makogon energetikai szakértő, az ukrán gázszállító rendszer korábbi vezetője a Zn.ua portálnak.

Brüsszel határozatának értelmében az orosz LNG-import 2027. január 1-től, a vezetékes gázszállítás pedig 2027. szeptember 30-tól szűnik meg – elvileg.

A szakértő közölte: a hosszasan elnyújtott folyamat csupán időhúzás a politikusok és a kereskedők számára,

míg a Kreml csak 2025-ben 15 milliárd euró bevételhez jutott az európai gázexportból.

Megjegyezte: az orosz gáz aránya az uniós importban ugyan tényleg visszaesett – a háború előtti 40 százalékról 2025 első felére 13 százalékra –, de

ez nem a brüsszeli szankciók eredménye”.

A csökkenést elsősorban az Északi Áramlat felrobbanása, az orosz szállítási korlátozások, valamint az ukrajnai tranzit 2025. január 1-jei leállása idézte elő – tette hozzá.

A Mandineren megírtuk: ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené az Alapjogokért Központ energiapolitikai jelentése szerint.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

