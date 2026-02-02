Pofátlanul átvertek mindenkit: Ukrán szakértő buktatta le Ursuláék bődületes hazugságát – Putyin röhög a markába

A napnál is világosabb: az orosz energiáról való leválás egyet jelentene a rezsicsökkentés végével
Az Alapjogokért Központ gyorselemzéésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a RePowerEU rendeletet nem csak Ukrajna, de a Tisza Párt is támogatja.
Az Európai Unió ádáz harca az orosz gázimportellen – melyet terveik szerint 2027-ig teljesen betiltanának – sokkal inkább látszatintézkedések sorozata, mintsem érdemi gazdasági nyomásgyakorlás – mondta Szerhij Makogon energetikai szakértő, az ukrán gázszállító rendszer korábbi vezetője a Zn.ua portálnak.
Brüsszel határozatának értelmében az orosz LNG-import 2027. január 1-től, a vezetékes gázszállítás pedig 2027. szeptember 30-tól szűnik meg – elvileg.
A szakértő közölte: a hosszasan elnyújtott folyamat csupán időhúzás a politikusok és a kereskedők számára,
míg a Kreml csak 2025-ben 15 milliárd euró bevételhez jutott az európai gázexportból.
Megjegyezte: az orosz gáz aránya az uniós importban ugyan tényleg visszaesett – a háború előtti 40 százalékról 2025 első felére 13 százalékra –, de
ez nem a brüsszeli szankciók eredménye”.
A csökkenést elsősorban az Északi Áramlat felrobbanása, az orosz szállítási korlátozások, valamint az ukrajnai tranzit 2025. január 1-jei leállása idézte elő – tette hozzá.
A Mandineren megírtuk: ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené az Alapjogokért Központ energiapolitikai jelentése szerint.
