Épül a szeretetország: idős fideszes aktivistákkal ordibált a kigyúrt tiszás influenszer (VIDEÓ)

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú tárgyalások sorozata után sikerült elfogadni Győr városának 2026-os költségvetését. Február 3-a óta felfokozott érdeklődés fordul Győr felé, ugyanis a város polgármestere egy 11 perces videóban 1,7 milliárd forint eltűnésével vádolja a városi közüzemeltetést is végző céget. A Győr-Szol Zrt. többször cáfolta a szóban forgó állítást, Pintér Bence, a Tisza Párt felé kacsintgató polgármester azonban nem engedte el a témát.

A tiszás polgármesterrel szemben a győri kormánypárti képviselők azt az érvet hozták fel, hogy a benyújtott költségvetési tervezet szakmailag kifogásolható, ugyanakkor hangsúlyozták: a város működése érdekében elengedhetetlen az elfogadása. Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezte a költségvetési vita lezárását, míg párttársa, Antal Imre arról beszélt, hogy a Fidesz-frakció álláspontja szerint ez a tervezet a megszorítások költségvetése. Véleményük szerint a város számos fontos területen forráshiánnyal küzd, és fennáll a veszélye annak, hogy Győr 35 év után letér a fejlődési pályáról.