költségvetés győr tisza párt pintér bence borsi róbert antal imre

Épül a szeretetország: idős fideszes aktivistákkal ordibált a kigyúrt tiszás influenszer (VIDEÓ)

2026. március 03. 18:59

Az ellenzéki szemléletű férfi ráadásul egy már cáfolt állítással próbálta meg támadni az idős aktivistákat.

2026. március 03. 18:59
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú tárgyalások sorozata után sikerült elfogadni Győr városának 2026-os költségvetését. Február 3-a óta felfokozott érdeklődés fordul Győr felé, ugyanis a város polgármestere egy 11 perces videóban 1,7 milliárd forint eltűnésével vádolja a városi közüzemeltetést is végző céget. A Győr-Szol Zrt. többször cáfolta a szóban forgó állítást, Pintér Bence, a Tisza Párt felé kacsintgató polgármester azonban nem engedte el a témát.

A tiszás polgármesterrel szemben a győri kormánypárti képviselők azt az érvet hozták fel, hogy a benyújtott költségvetési tervezet szakmailag kifogásolható, ugyanakkor hangsúlyozták: a város működése érdekében elengedhetetlen az elfogadása. Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezte a költségvetési vita lezárását, míg párttársa, Antal Imre arról beszélt, hogy a Fidesz-frakció álláspontja szerint ez a tervezet a megszorítások költségvetése. Véleményük szerint a város számos fontos területen forráshiánnyal küzd, és fennáll a veszélye annak, hogy Győr 35 év után letér a fejlődési pályáról.

„Ez Pintér Bence költségvetése, nem pedig Győré” – fogalmazott Antal Imre. Hozzátette: 

a Fidesz–KDNP támogatja, hogy a város rendelkezzen elfogadott költségvetéssel, annak tartalmával azonban nem tud azonosulni.

Az eset kapcsán egy Instagram-videót töltött fel oldalára a Thanosplein nevű, feltehetően tiszás felhasználó is, aki azzal próbálta meg orvosolni a város költségvetése körül kialakult feszült helyzetet, hogy kiabálni kezdett a Győr városába kitelepülő idős fideszes aktivistákkal.

Hol az 1.7 milliárd?!”

– kiabálta többször is az idős honfitársainak az ellenzéki szemléletű férfi.

Az említett Thanosplein nevű felhasználó Instagram-fiókján egyébként több olyan videó is megtalálható, amelyek a jelenlegi kormányt, vagy annak tagjai kritizálják.

Nyitókép: képernyőkép

Hohokam
2026. március 03. 20:52
Na, alakul a Leninfiúk utáni Tiszafiús csürhe....
Töki
2026. március 03. 20:36
Pfffúúú!!! Csak egyszer találkozzak ezzel a fasszal!!!! Szarnak nem lesz jó!!!
cint04
2026. március 03. 20:32
És akkor mi lesz most? De komolyan, mert ez alsó hangon is garázdaság. Jönnek majd a fideszes politikusok és elmondják sopánkodva, hogy így épül szeretetország meg lélekben veletek vagyunk? Mert ezt már hallottuk rohadt unalmas. Ti hozzátok 16 éve a törvényeket baszki és ez kezd geci unalmas lenni. És valaki hajlandó feljelenteni is vagy mindig csak a Tényi? Más jogász nincs a jobboldalon? Jaaa csak Dunát lehet velük rekeszteni. A fél fidesz frrakció az, vagy az egész ? Valahogy nekik nem gáz? És ha elindul valami eljárás akkor 20 perc múlva kint lesz mint a budapesti szardarab, hogy hogy ez sem politikai jellegű ügy a bíró még pofán is röhög? Mert innen ha egyetlen idős embert sem enged el a családja önkénteskedni akkor ugye nem lesz senki meglepve? Mert ma a helyzet az, ha a szektából lököm meg valamelyiket véletlen akkor bilincsben visz el a rendőr, de ezek lassan bármit is megcsinálhatnak.
És Én
2026. március 03. 20:20
Te büdös szarházi öregekkel keménykedsz?
