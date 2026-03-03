Épül a szeretetország: idős fideszes aktivistákkal ordibált a kigyúrt tiszás influenszer (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Az ellenzéki szemléletű férfi ráadásul egy már cáfolt állítással próbálta meg támadni az idős aktivistákat.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú tárgyalások sorozata után sikerült elfogadni Győr városának 2026-os költségvetését. Február 3-a óta felfokozott érdeklődés fordul Győr felé, ugyanis a város polgármestere egy 11 perces videóban 1,7 milliárd forint eltűnésével vádolja a városi közüzemeltetést is végző céget. A Győr-Szol Zrt. többször cáfolta a szóban forgó állítást, Pintér Bence, a Tisza Párt felé kacsintgató polgármester azonban nem engedte el a témát.
A tiszás polgármesterrel szemben a győri kormánypárti képviselők azt az érvet hozták fel, hogy a benyújtott költségvetési tervezet szakmailag kifogásolható, ugyanakkor hangsúlyozták: a város működése érdekében elengedhetetlen az elfogadása. Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezte a költségvetési vita lezárását, míg párttársa, Antal Imre arról beszélt, hogy a Fidesz-frakció álláspontja szerint ez a tervezet a megszorítások költségvetése. Véleményük szerint a város számos fontos területen forráshiánnyal küzd, és fennáll a veszélye annak, hogy Győr 35 év után letér a fejlődési pályáról.
„Ez Pintér Bence költségvetése, nem pedig Győré” – fogalmazott Antal Imre. Hozzátette:
a Fidesz–KDNP támogatja, hogy a város rendelkezzen elfogadott költségvetéssel, annak tartalmával azonban nem tud azonosulni.
Az eset kapcsán egy Instagram-videót töltött fel oldalára a Thanosplein nevű, feltehetően tiszás felhasználó is, aki azzal próbálta meg orvosolni a város költségvetése körül kialakult feszült helyzetet, hogy kiabálni kezdett a Győr városába kitelepülő idős fideszes aktivistákkal.
Hol az 1.7 milliárd?!”
– kiabálta többször is az idős honfitársainak az ellenzéki szemléletű férfi.
Az említett Thanosplein nevű felhasználó Instagram-fiókján egyébként több olyan videó is megtalálható, amelyek a jelenlegi kormányt, vagy annak tagjai kritizálják.
