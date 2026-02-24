Magyar Péter a jelöltjeivel is megpróbált mindenkit átverni, de hamar lebukott (VIDEÓ)

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
A Tisza Párt elnöke azt ígért, hogy pártja jelöltjei teljesen új emberek lesznek a politikában. Hamar kiderült, hogy Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 29. rész.
Magyar Péter azt ígérte 2024-ben és 2025-ben is, hogy politikai múlt nélküli jelölteket fognak rajthoz engedni a pártja előválasztásán. Nézzük mi lett a valóság!
Kiderült, hogy Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére, Ruzsa Diána akart tiszás képviselő lenni. A Szekszárd központú Tolna vármegye 01-es választókerületében pedig Sárosi József indul, aki az egykori MSZP-s országgyűlési képivselő, mára paksi polgármester Heringes Anita embere, hiszen a helyi DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. igazgatója.
Több olyan jelölttel is találkoztunk ezeken kívül, akik korábban már próbálkoztak valamilyen politikai szerepvállalással több-kevesebb sikerrel.
Csiszár Zsófia, aki a Vas 01-es választókörzetben indul, 2024-ben például 107 szavazatot kapott, ami a voksolók 3,4 százalékára volt elegendő.
Hasonlóan a Baranya 03-as körzetért harcba szálló, Rózsahegyi Áronhoz, aki tavaly a VAN 1 Mohács nevű baloldali civil szervezet színeiben lett önkormányzati képviselő.
De említésre érdemes az egykor szolnoki jobbikos, Galló György barátnőjeként politikai körökbe kerülő Bali Diána is, aki Szolnok után most Békés 01-es VK-ban méretteti meg magát.
