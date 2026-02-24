Magyar Péter a jelöltjeivel is megpróbált mindenkit átverni, de hamar lebukott (VIDEÓ)

Több olyan jelölttel is találkoztunk ezeken kívül, akik korábban már próbálkoztak valamilyen politikai szerepvállalással több-kevesebb sikerrel.

Csiszár Zsófia, aki a Vas 01-es választókörzetben indul, 2024-ben például 107 szavazatot kapott, ami a voksolók 3,4 százalékára volt elegendő.

Hasonlóan a Baranya 03-as körzetért harcba szálló, Rózsahegyi Áronhoz, aki tavaly a VAN 1 Mohács nevű baloldali civil szervezet színeiben lett önkormányzati képviselő.

De említésre érdemes az egykor szolnoki jobbikos, Galló György barátnőjeként politikai körökbe kerülő Bali Diána is, aki Szolnok után most Békés 01-es VK-ban méretteti meg magát.