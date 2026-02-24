Ft
tisza magyar péter Magyar Péter hazugságai párt

Magyar Péter a jelöltjeivel is megpróbált mindenkit átverni, de hamar lebukott (VIDEÓ)

2026. február 24. 06:57

A Tisza Párt elnöke azt ígért, hogy pártja jelöltjei teljesen új emberek lesznek a politikában. Hamar kiderült, hogy Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 29. rész.

2026. február 24. 06:57
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter azt ígérte 2024-ben és 2025-ben is, hogy politikai múlt nélküli jelölteket fognak rajthoz engedni a pártja előválasztásán. Nézzük mi lett a valóság!

Magyar
Magyar Péter ajelöltjei kapcsán is csúnyán lebukott
Forrás: MTI

Magyar jelöltjei egy része a baloldalról érkezett

Kiderült, hogy Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére, Ruzsa Diána akart tiszás képviselő lenni. A Szekszárd központú Tolna vármegye 01-es választókerületében pedig Sárosi József indul, aki az egykori MSZP-s országgyűlési képivselő, mára paksi polgármester Heringes Anita embere, hiszen a helyi DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. igazgatója.

Több olyan jelölttel is találkoztunk ezeken kívül, akik korábban már próbálkoztak valamilyen politikai szerepvállalással több-kevesebb sikerrel. 

Csiszár Zsófia, aki a Vas 01-es választókörzetben indul, 2024-ben például 107 szavazatot kapott, ami a voksolók 3,4 százalékára volt elegendő. 

Hasonlóan a Baranya 03-as körzetért harcba szálló, Rózsahegyi Áronhoz, aki tavaly a VAN 1 Mohács nevű baloldali civil szervezet színeiben lett önkormányzati képviselő.

De említésre érdemes az egykor szolnoki jobbikos, Galló György barátnőjeként politikai körökbe kerülő Bali Diána is, aki Szolnok után most Békés 01-es VK-ban méretteti meg magát.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

