Megvan a béremelés

„Karácsonyi történet a PEDAGÓGUS BÉREMELÉS-ről úgy, ahogy még sosem beszéltem róla: 2023 őszén kezdtem a szolgálatomat, mint köznevelési helyettes államtitkár. Tudtam, hogy nehéz feladatba érkezem, hiszen az új életpálya törvény véglegesítésétől és a béremelés előkészületeitől volt hangos az ország. Nem a leghálásabb egy ilyen helyzetben kezdeni a közigazgatás »csatamezején«, de az vezérelt akkor ami most is, hogy minél több segítséget tudjak adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsuk a gyermekeknek. Egyeztetések sokasága – kollégákkal, szakemberekkel, az EU képviseleteivel, szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel – valósult meg, napi rendszerességgel. Közben ott volt a nyomás, hogy minden áron oda kell eljutnunk, hogy a béremelés megvalósuljon, hogy a lehető legjobb legyen a pedagógusoknak, akik a pályán vannak és azoknak is, akiket szeretnénk, hogy a pályára lépjenek.

A háttérben ez egy nagy küzdelem volt. Nem csak kitalálni kellett a megvalósítás formáját, a jogszabályi környezetet, hanem valóban meg kellett küzdeni az elénk gördülő sziklákkal, és saját honfitársainkkal is, hiszen sokan dolgoztak a siker ellen itthon és Brüsszelben is. Mindent megtettek azért, hogy ellehetetlenítsék a pedagógusok történelmi mértékű béremelési programját.