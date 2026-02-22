Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság béremelés budapest

Zárul az olló: a vidéki fizetések emelték a bérnövekedés ütemét

2026. február 22. 13:13

Egyre kisebb a különbég a főváros és az ország többi része között.

2026. február 22. 13:13
forint minimálbér

A legfrissebb adatok szerint továbbra is Budapest vezet az országos átlagkereseti rangsorban, hiszen itt koncentrálódnak a legmagasabb hozzáadott értékű munkakörök és vezetői pozíciók. Ugyanakkor a Bankmonitor elemzése szerint egy igen pozitív tendencia is kirajzolódik:

minden régióban nőnek a bérek, és fokozatosan szűkül a Budapest és a vidék közötti bérkülönbség.

A bérszakadék csökkenése

2019-ben a legalacsonyabb keresetű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye átlagbére mindössze a budapestinek 55,6 százalékát érte el. 2025-re ez az arány már 61,5 százalékra javult. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt erősíti meg a 2025-ös bérnövekedés dinamikája is:

az alacsonyabb bérszintről induló vármegyék jóval nagyobb ütemben emelték a bruttó átlagkereseteket az elmúlt évben, mint a főváros vagy a nyugati régiók.

Ez a dinamika kulcsfontosságú ahhoz, hogy a leszakadó térségek érdemben csökkentsék a régóta fennálló hátrányukat.

Nem csak Budapesten lehet jól keresni

Sokan úgy gondolják, a igazán magas fizetések kizárólag a fővárosi munkahelyeken találhatók. Az ágazati és megyei bontású adatok azonban meglepő képet mutatnak. Az ország abszolút csúcstartója jelenleg Tolna vármegye energetikai szektora, ahol a Paksi Atomerőmű hatására a dolgozók havi bruttó átlagkeresete eléri az 1,6 millió forintot – ez egyedülálló érték az egész országban. 

Ez az összeg megelőzi a budapesti elitágazatokat is:

  • a második helyet a fővárosi pénzügyi és biztosítási szektor foglalja el (bruttó 1,21 millió Ft),
  • a harmadikat pedig a budapesti információs és kommunikációs terület (bruttó 1,18 millió Ft).

Emellett Fejér vármegye IT-szektora (bruttó 1,03 millió Ft) és Csongrád-Csanád megye bányászati/ipari területe (a MOL algyői tevékenysége miatt, bruttó 1,02 millió Ft) szintén átlépte az egymilliós határt.

Jelentős eltérések az egyes ágazatokban

A különbségek különösen látványosak bizonyos iparágakban. A vendéglátásban a legrosszabb helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van, ahol az átlag bruttó 365 ezer forint körül mozog, de még Budapesten is jóval az országos átlag alatt keresnek a dolgozók.

A feldolgozóiparban is nagy a szórás: Győr-Moson-Sopron vármegyében a gyári munkások bruttó átlaga közelíti a 890 ezer forintot, miközben Békés vármegyében csak 567 ezer forint körül alakul.

Kivételt képeznek az állami szféra ágazatai, például az oktatás és az egészségügy. Itt a kötött bértáblák miatt a földrajzi különbségek nagyrészt kiegyenlítődnek.

Nyitókép forrása: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!