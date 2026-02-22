Zárul az olló: a vidéki fizetések emelték a bérnövekedés ütemét

A legfrissebb adatok szerint továbbra is Budapest vezet az országos átlagkereseti rangsorban, hiszen itt koncentrálódnak a legmagasabb hozzáadott értékű munkakörök és vezetői pozíciók. Ugyanakkor a Bankmonitor elemzése szerint egy igen pozitív tendencia is kirajzolódik:

minden régióban nőnek a bérek, és fokozatosan szűkül a Budapest és a vidék közötti bérkülönbség.

A bérszakadék csökkenése

2019-ben a legalacsonyabb keresetű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye átlagbére mindössze a budapestinek 55,6 százalékát érte el. 2025-re ez az arány már 61,5 százalékra javult.