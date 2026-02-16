Kapaszkodjunk: közel 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választókhoz februárban

A szakértő hozzáteszi: hogy a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyák, valamint a harminc év alatti édesanyák szja-mentessége mekkora segítség, az a jövedelem nagyságától is függ. Általánosan igaz azonban, hogy körülbelül 20 százalékos bérnövekedést jelent, ha az édesanya bruttó keresete nem változik.

Erősödik a fogyasztás

A kormány az utóbbi időben számos intézkedést hozott a beruházások ösztönzésére, hogy Magyarország elmozduljon a fogyasztásalapú gazdasági modellről. Ez nem jelenti azt, hogy az élénkítésnek ne lenne pozitív hatása, a mostani jövedelememelkedés is legalább részben a fogyasztás növekedését eredményezi majd. A februári többletpénz lecsapódik majd a kiskereskedelemben.

Sebestyén Géza szerint a makrohatás attól függ, mekkora az úgynevezett importszivárgás, azaz a többletjövedelem mekkora részét költik el a szereplők külföldön. Ha a jövedelemnövekedés nagy arányban hazai termékekre és helyi szolgáltatásokra fordítódik, akkor nagyobb lesz a gazdasági multiplikátor. „Az szja-mentesség munkaerőpiaci oldalról is érdekes. Az adóék csökkenése növeli a munkavállalás nettó hozamát, ami különösen a kisgyermekes anyáknál a foglalkoztatási kínálat növekedését hozhatja. Ez középtávon a fogyasztásnál is fontosabb, mert a kibocsátási potenciált emeli. Emellett a szabályalapú, automatikus kedvezmények a gazdaság fehéredését is elősegítik. Ha ugyanis a nettó bér legálisan nő érdemben, akkor csökken a szürkezóna vonzereje” – magyarázza.