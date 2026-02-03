Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szent istván általános iskola pedagógus tbc hódmezővásárhely

TBC-s tanár egy magyar iskolában: 250 ember érintett, kötelező szűrés indul

2026. február 03. 22:43

Fertőzésgyanú az iskolában: 62 közvetlen kontakt, több száz érintett diák és dolgozó.

2026. február 03. 22:43
„Szuperinfluenza”: mi történik valójában az idei influenzaszezonban?

Összesen 250 kontaktja van annak a pedagógusnak, akinél tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak. A hódmezővásárhelyi tanár a Szent István Általános Iskola mindkét tagintézményében tanít – írja a Blikk

A kontaktoknak a következő napokban szűrővizsgálaton kell részt venniük. A 18 év alattiakat nem röntgenezik, náluk vérvizsgálattal állapítják meg, jelen van-e a szervezetükben a tbc baktériuma.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

A pedagógus – aki az iskola mindkét tagintézményében tanít – összesen 250 személlyel került kapcsolatba, közülük 62-en számítanak közvetlennek. Márki-Zay Péter polgármester arra kérte a szülőket, legyenek együttműködőek a szűrés és – szükség esetén – a gyógykezelés során. Berényi Károly alpolgármester, aki egyben gyermekorvosként is praktizál arra figyelmeztette a szülőket, hogy a szűrővizsgálat kötelező, amelyre járványmegelőzési szempontból nagy szükség van.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közleményében az alábbi információkat közölte: „A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola egyik dolgozójánál TBC (tuberkulózis, tüdőgümőkór) megbetegedést igazoltak. A tanulók és a dolgozók egészségének megóvása, valamint a fertőzés terjedésének kizárása érdekében az iskolai közösségben kétlépcsős szűrővizsgálatot szerveztünk. A szülőket az eKréta rendszeren keresztül tájékoztattuk, és a személyes konzultáció lehetőségét is biztosítjuk. Magyarországon minden újszülött még a kórházban megkapja a TBC kórokozója ellen védelmet biztosító BCG védőoltást, így annak terjedése csekély valószínűségű.”

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. február 03. 23:05
Vissza a középkorba. Orbánisztán, 2026.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!