TBC-s tanár egy magyar iskolában: 250 ember érintett, kötelező szűrés indul

Összesen 250 kontaktja van annak a pedagógusnak, akinél tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak. A hódmezővásárhelyi tanár a Szent István Általános Iskola mindkét tagintézményében tanít – írja a Blikk.

A kontaktoknak a következő napokban szűrővizsgálaton kell részt venniük. A 18 év alattiakat nem röntgenezik, náluk vérvizsgálattal állapítják meg, jelen van-e a szervezetükben a tbc baktériuma.