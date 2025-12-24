Betelt a pohár Macronnál: egy biztos, ezt nem fogja zsebre tenni Trump

Macron letette az asztalra Orbán javaslatát: Zelenszkij azonnal üzent a francia elnöknek
Az ukrán elnök szerint most az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szövetségesi formátum egyben maradjon, és az Egyesült Államok közvetítői szerepe megmaradjon.
Áll a bál Franciaországban, még a külügyminiszter is üzent.
A francia elnök „megfélemlítésnek és kényszerítésnek” nevezte az öt európai tisztségviselővel, köztük a francia Thierry Breton volt európai uniós biztossal szemben elrendelt amerikai beutazási tilalmat.
„Franciaország elítéli az Egyesült Államok által Thierry Breton és négy másik európai tisztségviselő ellen elrendelt, vízumkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket.
Ezek az intézkedések egyenértékűek a megfélemlítéssel és a kényszerítéssel, amelynek célja az európai digitális szuverenitás aláásása”
– írta Emmanuel Macron az X közösségi portálon. „Az Európai Bizottsággal és európai partnereinkkel együtt folytatjuk a digitális szuverenitásunk védelmét és a szabályozási autonómiánkat” – tette hozzá.
A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelkezését, amely – mint mondta – biztosítja, hogy „ami tilos offline, az tilos online is”, és semmilyen módon nem sérti az Egyesült Államokat.
Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket”
– szögezte le.
