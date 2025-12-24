Betelt a pohár Macronnál: egy biztos, ezt nem fogja zsebre tenni Trump

A francia elnök „megfélemlítésnek és kényszerítésnek” nevezte az öt európai tisztségviselővel, köztük a francia Thierry Breton volt európai uniós biztossal szemben elrendelt amerikai beutazási tilalmat.

„Franciaország elítéli az Egyesült Államok által Thierry Breton és négy másik európai tisztségviselő ellen elrendelt, vízumkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket.