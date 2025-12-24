Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Brüsszel Emmanuel Macron Franciaország Donald Trump Európai Unió szuverenitás Egyesült Államok

Betelt a pohár Macronnál: egy biztos, ezt nem fogja zsebre tenni Trump

2025. december 24. 18:22

Áll a bál Franciaországban, még a külügyminiszter is üzent.

2025. december 24. 18:22
null

A francia elnök „megfélemlítésnek és kényszerítésnek” nevezte az öt európai tisztségviselővel, köztük a francia Thierry Breton volt európai uniós biztossal szemben elrendelt amerikai beutazási tilalmat.

„Franciaország elítéli az Egyesült Államok által Thierry Breton és négy másik európai tisztségviselő ellen elrendelt, vízumkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ezek az intézkedések egyenértékűek a megfélemlítéssel és a kényszerítéssel, amelynek célja az európai digitális szuverenitás aláásása”

– írta Emmanuel Macron az X közösségi portálon. „Az Európai Bizottsággal és európai partnereinkkel együtt folytatjuk a digitális szuverenitásunk védelmét és a szabályozási autonómiánkat” – tette hozzá.

A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelkezését, amely – mint mondta – biztosítja, hogy „ami tilos offline, az tilos online is”, és semmilyen módon nem sérti az Egyesült Államokat.

Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket”

– szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. december 24. 20:05
Mit akar ez a Makaróni nevű túlkoros zsúrfiú?!
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. december 24. 20:03
Mit, nem tűr ez a buzeráns? Érdekel-valakit-a gall?! kappan véleménye? A jó Trump-ot és Putyint biztosan nem. ne, is...
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. december 24. 19:41
5 zsebcirkáló
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. december 24. 19:33
"Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket” Mondják ezt azok a fasszopók, akik a magyar jobboldali véleményeket is előszeretettel tiltogatják. A köbetkező eu-s választáson ideje lesz kisöpörni a söpredéket brüsszelből, és utána ugyanúgy bánni velük, ahogy ők bántak a velünk. Ha nem így teszünk, akkor a következő libsikomcsi generáció soha nem tanulja meg, hogy hol a helyük a világban. Segítek nekik előre is. A történelem süllyesztőjében van a helyük.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!