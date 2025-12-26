Szokatlan ajándékkal lepte meg Kubatov Gábort a Fidesz frakcióvezetője (VIDEÓ)

Kubatov Gábor ledobta a bombát: ez Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz!
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy egyedi, ironikus naptárral lepte meg Kubatov Gábort karácsony alkalmából. A „tiszás kalendárium” címlapján a Tisza Párt emblematikus figurája, Tarr Zoltán látható, leragasztott szájjal – utalva arra, hogy miután kikotyogta Magyar Péterék adóemelési terveit, azóta a Tisza Párt elnöke nem engedi nyilatkozni a saját alelnökét.
A naptár decemberrel indul: a hónapot Magyar Péter „spontán” süteménysütése díszíti, amelyet egy teljes forgatócsoport rögzített a konyhájában. Januárban egy szintén „spontán” tűzifaosztás következik. Kocsis Máté itt megjegyezte: bár a jótékonykodást általában nem szokták kamerákkal dokumentálni, Magyar Péter láthatóan kivételnek tekinti magát, így minden ilyen pillanatát profi stáb örökíti meg.
Februárban a Tisza Párt tagjai „háborúsdit” játszanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen. A naptár áprilissal zárul: az utolsó lapon Magyar Péter a választási eredményeket várja. Kocsis szerint itt a Márki-Zay-jelenség ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy míg Márki-Zay Pétert a családja támogatta, addig Magyar Péter – miután elárulta őket – egyedül marad majd a nehéz helyzetben. A frakcióvezető végül megköszönte a pártigazgató egész éves munkáját, amellyel a Fideszt segítette.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Kocsis Máté Facebook-oldala
