tisza párt magyar péter kocsis máté kubatov gábor fidesz ajándék

Szokatlan ajándékkal lepte meg Kubatov Gábort a Fidesz frakcióvezetője (VIDEÓ)

2025. december 26. 15:02

Kocsis Máté szerint nem kell mindig „megfeszülni” a közélettől.

2025. december 26. 15:02
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy egyedi, ironikus naptárral lepte meg Kubatov Gábort karácsony alkalmából. A „tiszás kalendárium” címlapján a Tisza Párt emblematikus figurája, Tarr Zoltán látható, leragasztott szájjal – utalva arra, hogy miután kikotyogta Magyar Péterék adóemelési terveit, azóta a Tisza Párt elnöke nem engedi nyilatkozni a saját alelnökét.

A naptár decemberrel indul: a hónapot Magyar Péter „spontán” süteménysütése díszíti, amelyet egy teljes forgatócsoport rögzített a konyhájában. Januárban egy szintén „spontán” tűzifaosztás következik. Kocsis Máté itt megjegyezte: bár a jótékonykodást általában nem szokták kamerákkal dokumentálni, Magyar Péter láthatóan kivételnek tekinti magát, így minden ilyen pillanatát profi stáb örökíti meg.

Februárban a Tisza Párt tagjai „háborúsdit” játszanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen. A naptár áprilissal zárul: az utolsó lapon Magyar Péter a választási eredményeket várja. Kocsis szerint itt a Márki-Zay-jelenség ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy míg Márki-Zay Pétert a családja támogatta, addig Magyar Péter – miután elárulta őket – egyedül marad majd a nehéz helyzetben. A frakcióvezető végül megköszönte a pártigazgató egész éves munkáját, amellyel a Fideszt segítette. 

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Kocsis Máté Facebook-oldala 

Összesen 1 komment

Héja
2025. december 26. 16:32
M. Péter pofáját is le kéne ragasztani. Túl nagy. Bár a válsztások elkussoltatják majd. Jó esetben Hadházy & Tsait is.
