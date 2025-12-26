Szokatlan ajándékkal lepte meg Kubatov Gábort a Fidesz frakcióvezetője (VIDEÓ)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy egyedi, ironikus naptárral lepte meg Kubatov Gábort karácsony alkalmából. A „tiszás kalendárium” címlapján a Tisza Párt emblematikus figurája, Tarr Zoltán látható, leragasztott szájjal – utalva arra, hogy miután kikotyogta Magyar Péterék adóemelési terveit, azóta a Tisza Párt elnöke nem engedi nyilatkozni a saját alelnökét.

A naptár decemberrel indul: a hónapot Magyar Péter „spontán” süteménysütése díszíti, amelyet egy teljes forgatócsoport rögzített a konyhájában. Januárban egy szintén „spontán” tűzifaosztás következik. Kocsis Máté itt megjegyezte: bár a jótékonykodást általában nem szokták kamerákkal dokumentálni, Magyar Péter láthatóan kivételnek tekinti magát, így minden ilyen pillanatát profi stáb örökíti meg.