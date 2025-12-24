„A Trump-kormányzat a továbbiakban ezt nem fogja eltűrni” – kemény üzenetet küldött Európába Trump külügyminisztere

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok Thierry Breton francia politikust, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott – közölte az X-en Sarah B. Rogers amerikai külügyi államtitkár.

A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.