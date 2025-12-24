Ft
amerikai egyesült államok ursula von der leyen thierry breton marco rubio külügyminiszter szankciók európai bizottság

„A Trump-kormányzat a továbbiakban ezt nem fogja eltűrni” – kemény üzenetet küldött Európába Trump külügyminisztere

2025. december 24. 08:42

Bővül a szankciós lista.

2025. december 24. 08:42
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok Thierry Breton francia politikust, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott – közölte az X-en Sarah B. Rogers amerikai külügyi államtitkár.

A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.

A történtekre ugyancsak az X-en reagált Marco Rubio, a Trump-kabinet külügyminisztere is. Mint írta, „Európában már túl régóta vannak olyan ideológiai csoportok, amelyek szervezetten próbálják rákényszeríteni az amerikai online platformokat arra, hogy büntessék azokat az amerikai véleményeket, amelyekkel nem értenek egyet. A Trump-kormányzat ezt a fajta, határokon átnyúló cenzúrát a továbbiakban nem fogja eltűrni”.

Ezért az Egyesült Államok Külügyminisztériuma lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

a globális cenzúrával foglalkozó hálózat meghatározó szereplői ne léphessenek be az Egyesült Államokba.

„Ha mások sem változtatnak az irányon, készek vagyunk bővíteni ezt a listát” – tekintett előre Rubio.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

