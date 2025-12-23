A szerb elnök megerősítette a tárgyalásokat a NIS eladásáról a MOL-nak

Aleksandar Vučić kedden megerősítette azokat az értesüléseket, hogy a Gazprom képviselői tárgyalásokat folytatnak a Naftna industrija Srbije (NIS) eladásáról a magyar MOL számára – írta meg a Radio Slobodna Evropa.

A szerb elnök újságíróknak a Belgrádban azt mondta, hogy Belgrádnak nincs kifogása az ügylet ellen, és hangsúlyozta, hogy Magyarország baráti ország Szerbia számára. Hozzátette, az lenne a legjobb, ha az ügy minél hamarabb lezárulna.