aleksandar vučić nis szerbia mol szankciók amerikai

A szerb elnök megerősítette a tárgyalásokat a NIS eladásáról a MOL-nak

2025. december 23. 20:01

Az amerikai szankciók egyre sürgetőbb nyomáskényszer alá helyezik a szerb vállalatot.

2025. december 23. 20:01
Aleksandar Vučić kedden megerősítette azokat az értesüléseket, hogy a Gazprom képviselői tárgyalásokat folytatnak a Naftna industrija Srbije (NIS) eladásáról a magyar MOL számára – írta meg a Radio Slobodna Evropa.

A szerb elnök újságíróknak a Belgrádban azt mondta, hogy Belgrádnak nincs kifogása az ügylet ellen, és hangsúlyozta, hogy Magyarország baráti ország Szerbia számára. Hozzátette, az lenne a legjobb, ha az ügy minél hamarabb lezárulna.

A NIS, amely Szerbia legnagyobb olajipari vállalata, október eleje óta amerikai szankciók alatt áll, több halasztást követően. Az Egyesült Államok azt sürgeti, hogy az orosz cégek kivonuljanak a társaság tulajdonosi köréből, amelyben jelenleg 56,2 százalékos orosz részesedés van. A szankciók következtében leállt a NIS pancsovai kőolaj-finomítója is, Belgrád közvetlen közelében.

Vučić szerint az amerikai szankciók már 75 napja vannak érvényben, és eddig nem okoztak ellátási hiányt, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy napi szinten nincs mód elegendő dízel importjára, ezért sürgős megoldásra van szükség.

Úgy fogalmazott, közeleg egy határidő, és reméli, hogy addig sikerül rendezni a helyzetet. Felidézte azt is, hogy december 16-án arról beszélt, az orosz fél és egy nagyvállalat tárgyal a NIS-ről, de a szerb állam nem vesz részt ezekben az egyeztetésekben.

Az ügy kapcsán megszólalt Vlagyimir Putyin is, aki december 19-én kijelentette, hogy Oroszországnak vannak elképzelései arról, milyen irányba haladhat a Naftna industrija Srbije helyzetének rendezése, és erről folyamatos párbeszéd zajlik Szerbiával. A NIS elleni szankciók célja az, hogy megakadályozzák Oroszországot abban, hogy az energetikai bevételeket az Ukrajna elleni invázió finanszírozására használja fel.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

***

