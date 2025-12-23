A szerb elnök megerősítette a tárgyalásokat a NIS eladásáról a MOL-nak

Úgy fogalmazott, közeleg egy határidő, és reméli, hogy addig sikerül rendezni a helyzetet. Felidézte azt is, hogy december 16-án arról beszélt, az orosz fél és egy nagyvállalat tárgyal a NIS-ről, de a szerb állam nem vesz részt ezekben az egyeztetésekben.
Az ügy kapcsán megszólalt Vlagyimir Putyin is, aki december 19-én kijelentette, hogy Oroszországnak vannak elképzelései arról, milyen irányba haladhat a Naftna industrija Srbije helyzetének rendezése, és erről folyamatos párbeszéd zajlik Szerbiával. A NIS elleni szankciók célja az, hogy megakadályozzák Oroszországot abban, hogy az energetikai bevételeket az Ukrajna elleni invázió finanszírozására használja fel.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
