Elítéltek két iszlám radikálist, akik a brit történelem leghalálosabb terrortámadását tervezték

Kedden a Preston Crown Court bűnösnek találta Walid Saadaouit és Amar Hussein-t, amiért az Iszlám Állam által inspirált, lőfegyveres támadást készítettek elő az angliai zsidó közösség ellen. A nyomozók szerint ha a terv megvalósul, az a brit történelem egyik, ha nem a leghalálosabb terrortámadása lett volna, Robert Potts, az északnyugat-angliai terrorelhárításért felelős helyettes rendőrfőnök szavai szerint – írta meg a Times of Israel.

Az ügyészség azt állította, hogy a két férfi az Iszlám Állam nézeteit magáévá tette, és arra is készen állt, hogy mártírként haljon meg.

A vád szerint Saadaoui fegyvereket és lőszert próbált beszerezni, de akit „Farouk” néven fegyverforrásként keresett, valójában beépített operatív volt, ezért a rendőrség szerint a terv nem jutott a végrehajtás közelébe. Mindketten tagadták a bűnösségüket, Saadaoui pedig azzal védekezett, hogy félelemből „rájátszott” a történetre.