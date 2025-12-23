Ft
isis terv bíróság vádlott ítélet

Elítéltek két iszlám radikálist, akik a brit történelem leghalálosabb terrortámadását tervezték

2025. december 23. 18:24

Egy manchesteri ügyben két férfit terrorcselekmények előkészítéséért, egy harmadikat pedig a hatóságok értesítésének elmulasztásáért mondott ki bűnösnek a bíróság.

2025. december 23. 18:24
Kedden a Preston Crown Court bűnösnek találta Walid Saadaouit és Amar Hussein-t, amiért az Iszlám Állam által inspirált, lőfegyveres támadást készítettek elő az angliai zsidó közösség ellen. A nyomozók szerint ha a terv megvalósul, az a brit történelem egyik, ha nem a leghalálosabb terrortámadása lett volna, Robert Potts, az északnyugat-angliai terrorelhárításért felelős helyettes rendőrfőnök szavai szerint – írta meg a Times of Israel.

Az ügyészség azt állította, hogy a két férfi az Iszlám Állam nézeteit magáévá tette, és arra is készen állt, hogy mártírként haljon meg. 

A vád szerint Saadaoui fegyvereket és lőszert próbált beszerezni, de akit „Farouk” néven fegyverforrásként keresett, valójában beépített operatív volt, ezért a rendőrség szerint a terv nem jutott a végrehajtás közelébe. Mindketten tagadták a bűnösségüket, Saadaoui pedig azzal védekezett, hogy félelemből „rájátszott” a történetre.

Hussein nem tett vallomást, és a tudósítás szerint alig járt be a tárgyalásra, az első napon pedig a vádlottak padjáról azt kiabálta, hogy hány csecsemő, ami a gázai háborúra utaló megjegyzésként értelmezhető. A bíróság Walid Saadaoui testvérét, Bilel Saadaouit is elítélte, amiért nem osztott meg a hatóságokkal információkat a készülő terrorcselekményről.

A Reuters az ügyet abba a tágabb összefüggésbe helyezi, hogy a hatóságok szerint erősödik az online radikalizáció és a szélsőséges iszlamista propaganda. A cikk felidézi a sydney-i Bondi Beachen, egy hanukai eseményen történt tömeges lövöldözést is, amelyben 15 ember halt meg, valamint azt is, hogy brit közlések szerint 2020 eleje óta 19, előrehaladott fázisban lévő támadási tervet hiúsítottak meg, és sok száz további fenyegetés esetében is közbeléptek.

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

MaBaker
2025. december 23. 19:08
Európában kicsit más a menyasszony fekvése a zsidó-arab konfliktusban mint Izrael-Gáza viszonylatában... Vajon miért nem lépnek fel itt is olyan hevesen a muszlimokkal szemben mint amott?
Finale
2025. december 23. 19:06
Kiraz a hideg toluk. A pokhendi stilusuktol amellyel szembesulok nap mint nap itt nyugat Europaban. Attol a teljes meggyozodesuktol,hogy ami itt van az az oveke, az europai kultura teljes lenezese es megvetese. A koszos foldig ero koppenyeiktol es kitaposott papucsaiktol az arrogans beszedstilusuktol,attol ahogy ( bocsanat de ez az igazsag) leugatjak az embert es a kivetelezettseguk teljes tudataban leuraljak a keruleteket es az iskolakat. Undorodom toluk.
Obsitos Technikus
2025. december 23. 19:02
Ki venne tőlük tápot a tengerimalacnak?
Obsitos Technikus
2025. december 23. 19:01
Hát én a harmadikat se engedném messzire..
