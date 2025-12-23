Elítéltek két iszlám radikálist, akik a brit történelem leghalálosabb terrortámadását tervezték

Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”
A miniszter szerint az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett háborús kölcsönt Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni.
Egy manchesteri ügyben két férfit terrorcselekmények előkészítéséért, egy harmadikat pedig a hatóságok értesítésének elmulasztásáért mondott ki bűnösnek a bíróság.
Kedden a Preston Crown Court bűnösnek találta Walid Saadaouit és Amar Hussein-t, amiért az Iszlám Állam által inspirált, lőfegyveres támadást készítettek elő az angliai zsidó közösség ellen. A nyomozók szerint ha a terv megvalósul, az a brit történelem egyik, ha nem a leghalálosabb terrortámadása lett volna, Robert Potts, az északnyugat-angliai terrorelhárításért felelős helyettes rendőrfőnök szavai szerint – írta meg a Times of Israel.
Az ügyészség azt állította, hogy a két férfi az Iszlám Állam nézeteit magáévá tette, és arra is készen állt, hogy mártírként haljon meg.
A vád szerint Saadaoui fegyvereket és lőszert próbált beszerezni, de akit „Farouk” néven fegyverforrásként keresett, valójában beépített operatív volt, ezért a rendőrség szerint a terv nem jutott a végrehajtás közelébe. Mindketten tagadták a bűnösségüket, Saadaoui pedig azzal védekezett, hogy félelemből „rájátszott” a történetre.
Hussein nem tett vallomást, és a tudósítás szerint alig járt be a tárgyalásra, az első napon pedig a vádlottak padjáról azt kiabálta, hogy hány csecsemő, ami a gázai háborúra utaló megjegyzésként értelmezhető. A bíróság Walid Saadaoui testvérét, Bilel Saadaouit is elítélte, amiért nem osztott meg a hatóságokkal információkat a készülő terrorcselekményről.
A Reuters az ügyet abba a tágabb összefüggésbe helyezi, hogy a hatóságok szerint erősödik az online radikalizáció és a szélsőséges iszlamista propaganda. A cikk felidézi a sydney-i Bondi Beachen, egy hanukai eseményen történt tömeges lövöldözést is, amelyben 15 ember halt meg, valamint azt is, hogy brit közlések szerint 2020 eleje óta 19, előrehaladott fázisban lévő támadási tervet hiúsítottak meg, és sok száz további fenyegetés esetében is közbeléptek.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter szerint az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett háborús kölcsönt Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni.