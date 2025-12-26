A számok magukért beszélnek: magyar lett a világ negyedik legjobbja

A francia Clément Turpint választotta az év legjobb labdarúgó-játékvezetőjévé az IFFHS, amelynek szavazásán az erdélyi magyar Kovács István negyedikként végzett.

Clément Turpint először választották meg a világ legjobb játékvezetőjének, Kovács István negyedik lett (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élére 65 ponttal került a 43 esztendős Turpin, aki 2019 óta minden alkalommal bejutott az első tízbe, korábbi legjobbja a 2023-as harmadik helyezés volt. Idén ő bíráskodott a Barcelona–Inter találkozón, a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, illetve például az azeri Qarabag és a Ferencváros meccsén, a BL-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján.