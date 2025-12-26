Ft
iffhs Kovács István játékvezetés Clément Turpin

A számok magukért beszélnek: magyar lett a világ negyedik legjobbja

2025. december 26. 16:56

Az IFFHS szavazásán a francia Clément Turpint választották meg az év legjobb játékvezetőjének. A negyedik helyen az erdélyi magyar Kovács István végzett.

2025. december 26. 16:56
null

A francia Clément Turpint választotta az év legjobb labdarúgó-játékvezetőjévé az IFFHS, amelynek szavazásán az erdélyi magyar Kovács István negyedikként végzett.

Kovács István, IFFHS, játékvezetés, Clément Turpin
Clément Turpint először választották meg a világ legjobb játékvezetőjének, Kovács István negyedik lett (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élére 65 ponttal került a 43 esztendős Turpin, aki 2019 óta minden alkalommal bejutott az első tízbe, korábbi legjobbja a 2023-as harmadik helyezés volt. Idén ő bíráskodott a Barcelona–Inter találkozón, a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, illetve például az azeri Qarabag és a Ferencváros meccsén, a BL-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján.

Mögötte másodikként holtversenyben a tavalyi győztes, szintén francia Francois Letexier, valamint az IFFHS-díj 2022-es és 2023-as nyertese, a lengyel Szymon Marciniak zárt egyaránt 55 ponttal.

A Nagykárolyban született, 41 éves Kovács István 54 ponttal végzett negyedikként a világ legjobb futballbírói között.

Ő vezette idén a Bajnokok Ligája döntőjét a Paris Saint-Germain és az Internazionale között.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

