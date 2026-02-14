A belgák elképesztően hálásak a magyaroknak, a románok kitoloncolnák őket az országból

Az üzenet célba ért, a norvég VG legalábbis név nélkül megszólaltatta a címzett hölgyet, aki annyira azért nem repesett az örömtől magánéletének ilyetén jellegű kiteregetése után.

Nehéz megbocsátani. Még úgy is, hogy az egész világ szeme láttára vallottál szerelmet nekem. Nem az én választásom volt, hogy ebbe a helyzetbe kerültem, és hidd el, nagyon nehéz ez nekem. Tudod jól, mert már beszéltünk, és tisztában vagy a véleményemmel"

– válaszolta a norvég Jane Doe, mire a hősszerelmes Laegreid kénytelen-kelletlen még egyszer bocsánatot kért – ezúttal azért, hogy az egész világgal megosztotta a privát történetet. Itt tart most a sztori, várjuk a hollywoodi happy endet...

Már megint a románok...

Sajnos lassan szinte minden hétre jut egy magyarellenes incidens a romániai lelátókon: amikor épp nem valamelyik román klub drukkerei részéről éri verbális vagy fizikai atrocitás határon túli nemzettársainkat, az ottani labdarúgó-szövetség gondoskodik a napi betevő magyargyűlöletről. Mi több, úgy látszik, a balhéhoz immáron magyar érdekeltségű csapatok részvétele sem szükséges kedves keleti szomszédainknál... Ezúttal például a Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb

a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.

A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után: