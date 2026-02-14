A belgák elképesztően hálásak a magyaroknak, a románok kitoloncolnák őket az országból

Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt
Rendesen elküldték.
A Liverpool–Manchester City szuperrangadó utózöngéi bőven szolgáltattak témát az egész hétre. A Vörösök Szoboszlai Dominik nélkül is vették a hétközi akadályt, emiatt egyesek már nem is tartják nélkülözhetetlennek a magyar sztárt. A Mandiner heti legolvasottabb sporthírei között egy újabb magyarellenes incidens is helyet kapott.
Nemcsak a magyar, de a nemzetközi sportsajtó is napokig pörgött még a vasárnap esti Liverpool–Manchester City Premier League-rangadón, pontosabban annak elképesztő végjátékán.
Mint ismert, a csúcsmeccsen Szoboszlai Dominik ismét főszereplővé avanzsált: előbb egy újabb földöntúli szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta a címvédő Vörösöket, a hajrában viszont – immár 2–1-es City-vezetésnél – a kiállítás sorsára jutott egy ritkán látható szituációban, a labdát üres kapura ziccerben rávezető Erling Haaland visszahúzásáért. A két korábbi salzburgi csapattársnak ezt megelőzően is volt egy nagyjelenete: a végül győztesnek bizonyuló manchesteri tizenegyes elvégzése előtt Szoboszlai viccelődve megpróbálta kizökkenteni jóbarátját, mire Haaland finoman arrébb tolta – majd kíméletlenül bevágta a büntetőt.
A norvég gólgép utólag elárulta, Szoboszlai elkezdett vele beszélgetni, de nem emlékszik, mit mondott, mert ő csak a büntetőre koncentrált.
Én azt mondtam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy menj innen.
Ideges voltam, aztán nagyon örültem, hogy gólt szereztem.”
Haaland természetesen a meccs végi vitatott jelenetről is megemlékezett: úgy fogalmazott, tisztában van a szabályokkal, s hogy a játékvezetőnek szigorúan követnie kell őket, de ezúttal véleménye szerint mindenki rosszabbul járt a szabályok szó szerinti alkalmazásával. „Sajnálom Dominiket, mert emiatt most hárommeccses eltiltást fog kapni. Egyszerűbb lett volna megadni a gólt, és nem felmutatni a piros lapot. Ennyi. De hát ezek a szabályok, ilyen a futball…”
Öröm az ürömben, hogy a magyar játékmester végül nem három, csak egymeccses eltiltást kapott az azonnali piros lapjáért, így a hétközi, Sunderland elleni bajnokit kellett kihagynia – ezt pedig nélküle is abszolválta a csapat.
Ezt is ajánljuk a témában
Rendesen elküldték.
Időközben egy videó is előkerült az öltözőfolyosóról, amint a két országos cimbora, Szoboszlai és Haaland immár kifelé menet nagyban gesztikulálva igyekeznek megvitatni a történteket a saját szemszögükből. A csapataik közti rivalizálás ellenére köztudottan továbbra is remek kapcsolatot ápoló két extraklasszis ezúttal sem mutatta nyomát feszültségnek, a drámai végjáték ellenére sem, a kommentszekcióban többen meg is jegyezték:
a pályán kőkemény ellenfelek, de a lefújás után ismét barátok – ez az igazi sportemberi nagyság.
Ezt is ajánljuk a témában
A két jó barát heves gesztikulációk közepette hagyta el az Anfieldet.
A milánói téli játékok első rövid pályás gyorskorcsolya-döntőjét az olasz vegyes váltó nyerte, a csapat tagja, Arianna Fontana így hazai közönség előtt írt történelmet, hatodik(!) olimpiáján is érmet szerezve (egyedülálló pályafutása során összesen már a 12.-et).
utóbbiak részéről egyik legnagyobb sztárjuk, Stijn Desmet Magyarországnak is köszönetet mondott, amiért az olimpia előtti hetekben kisegítettük őket, és a Gyakorló Jégcsarnokban együtt edzhettek a mieinkkel.
Ezt is ajánljuk a témában
„Befogadtak minket.”
Nagy segítséget adtak, amikor szükségünk volt rá. Megkaptuk az edzéslehetőséget, befogadtak minket. Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, segítettek elérni az álmainkat”
– nyilatkozta Desmet sportszerűen.
A sportági nagyhatalom kínai mixváltó – immár Liu Shaoanggal a soraiban – így nagy csalódásra lemaradt a dobogóról, ráadásul az ázsiaiaknak duplán fájhatott, hogy az olasz válogatottat egy kínai edző, Qi Mengyao vezetésével ért fel a csúcsra...
Ezt is ajánljuk a témában
Honosítás, bukás, ittas vezetés...
Az idei téli olimpia ügyeletes szappanoperájáról a norvég sílövő, Sturla Holm Laegreid gondoskodik. A férfi 20 km-en bronzérmet szerző biatlonos a célba érése után a norvég köztévé kamerái előtt szeretett volna kanosszát járni, ezért jó jó ötletnek gondolta élő adásban világgá kürtölni, hogy nemrég megcsalta barátnőjét, élete szerelmét, aki
számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleménye, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok.”
Az üzenet célba ért, a norvég VG legalábbis név nélkül megszólaltatta a címzett hölgyet, aki annyira azért nem repesett az örömtől magánéletének ilyetén jellegű kiteregetése után.
Nehéz megbocsátani. Még úgy is, hogy az egész világ szeme láttára vallottál szerelmet nekem. Nem az én választásom volt, hogy ebbe a helyzetbe kerültem, és hidd el, nagyon nehéz ez nekem. Tudod jól, mert már beszéltünk, és tisztában vagy a véleményemmel"
– válaszolta a norvég Jane Doe, mire a hősszerelmes Laegreid kénytelen-kelletlen még egyszer bocsánatot kért – ezúttal azért, hogy az egész világgal megosztotta a privát történetet. Itt tart most a sztori, várjuk a hollywoodi happy endet...
Sajnos lassan szinte minden hétre jut egy magyarellenes incidens a romániai lelátókon: amikor épp nem valamelyik román klub drukkerei részéről éri verbális vagy fizikai atrocitás határon túli nemzettársainkat, az ottani labdarúgó-szövetség gondoskodik a napi betevő magyargyűlöletről. Mi több, úgy látszik, a balhéhoz immáron magyar érdekeltségű csapatok részvétele sem szükséges kedves keleti szomszédainknál... Ezúttal például a Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb
a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.
A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után:
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb soviniszta atrocitás Romániában.
Nyitókép: Székelysport/Borbély Fanni