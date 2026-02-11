A kamerák előtt mondtak köszönetet a belgák a magyaroknak

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Arianna Fontana kedden történelmet írt azzal, hogy aranyérmet nyert az olasz vegyes váltóval, ezzel ugyanis a hatodik téli olimpiáján is dobogóra állhatott – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

„A saját közönségünk előtt futhattunk, jelen vannak a családtagjaink, barátaink. Körről körre kapjuk az energiát és ez sokat számított ma is” – árulta el az M4 Sportnak a 35 éves sztár, aki a szintén olasz szánkós, Armin Zöggeler (1994–2014) után a második sportoló, egyúttal az első nő, aki hat különböző téli olimpián állhatott dobogóra.