Tankönyvekkel érkezett a téli olimpiára a magyar lány, aki szombaton tudta meg, hogy indulhat a versenyen – nemsokára szurkolhatunk neki

Brunner Blanca a téli olimpia 16. magyar résztvevője. Fotó: Team Hungary

„Két edzésről már lemaradtam, azokon egyébként a lányok szenvedtek egy kicsit, mert nem volt meg a kellő sebességük az utolsó ugratóra. Úgyhogy ma le is szögezték, aki nem ugorja meg az utolsót, nem indulhat a versenyen, de nekem szerencsére sikerült. Jó lenne, ha a verseny is jól sikerülne, mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – mondta Brunner a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) médiacsapatának.

Éppen a felvételire készülök, mert a TF-re szeretnék egyetemre menni, úgyhogy az olimpiára rengeteg tankönyvvel érkeztem, mert nem számította rá, hogy idejövök. Még a ruháimat sem kaptam meg, úgyhogy abból élek, ami van”

– tette hozzá.