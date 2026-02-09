Tankönyvekkel érkezett a téli olimpiára a magyar lány, aki szombaton tudta meg, hogy indulhat a versenyen – nemsokára szurkolhatunk neki

Liu Shaoang posztja lavinát indított Kínában
Inspirálónak és szívmelengetőnek nevezik a gesztusát.
Felvételire készül, úgyhogy tankönyvekkel érkezett, ruhákat még nem kapott. Brunner Blanca szombaton tudta meg, hogy szerepelhet a téli olimpia snowboard krosszversenyén.
Brunner Blanca, aki visszalépések nyomán 16. magyar versenyzőként vasárnap kvalifikálta magát a milánói-cortinai téli olimpiára, a hétfői edzésen teljesítette a hódeszkások krosszpályáját, ezzel az utolsó akadály is elhárult az olimpiai indulása elől – számolt be róla az MTI.
Ebben a számban egy tréningen épp úgy végig kell menni a pályán a részvételhez, mint az alpesi sízőknél lesiklásban.
A 22 éves magyar sportoló vasárnap érkezett meg a livignói helyszínre, másnap pedig sikerrel vette az utolsó akadályt.
„Két edzésről már lemaradtam, azokon egyébként a lányok szenvedtek egy kicsit, mert nem volt meg a kellő sebességük az utolsó ugratóra. Úgyhogy ma le is szögezték, aki nem ugorja meg az utolsót, nem indulhat a versenyen, de nekem szerencsére sikerült. Jó lenne, ha a verseny is jól sikerülne, mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – mondta Brunner a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) médiacsapatának.
Éppen a felvételire készülök, mert a TF-re szeretnék egyetemre menni, úgyhogy az olimpiára rengeteg tankönyvvel érkeztem, mert nem számította rá, hogy idejövök. Még a ruháimat sem kaptam meg, úgyhogy abból élek, ami van”
– tette hozzá.
Brunner a 32 krosszos közé nem tudott bekerülni eredetileg, két hellyel csúszott le a kvótáról, ám sérülés miatt ketten visszaléptek a mezőnyből, így olimpiai résztvevővé lépett elő. A magyar snowboardos szombaton még Ausztriában versenyzett, ott tudta meg, hogy indulhat a játékokon, így azonnal Livignóba utazott, ahol pénteken 10 órától szerepel a selejtezőben, majd a szám döntőjét 14.45-től rendezik.
