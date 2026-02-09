Ft
téli olimpia Liu Shaoang Kína

Liu Shaoang posztja lavinát indított Kínában

2026. február 09. 14:37

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázót dicséri a kínai sajtó. Liu Shaoang már egy világhírű színésszel is összefutott a téli olimpia helyszínén.

2026. február 09. 14:37
null

Liu Shaoang nevétől hangos a kínai sajtó. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó egyelőre nem a teljesítményével hívta fel magára a figyelmet a téli olimpián, hanem egy Instagram-posztjával, amit egy honfitársa szerepléséhez fűzött. A szurkolók nagyon szimpatikus gesztusnak tartják, és a helyi sajtó is őt dicséri.

A milánói-cortinai olimpián a kínaiak első érmét Szu Ji-ming szerezte, aki a férfi hódeszkások versenyében (Big Air) a harmadik helyen végzett. Sikeréhez Liu Shaoang is gratulált, amit az ország médiája inspirálóként és szívmelengetőként jellemez.

Liu Shaoang bátorító üzenete

A »Let’s go, bro« (Hajrá, tesó!) felkiáltás érzékelteti az összetartást. Az olimpiai sportolók egymás iránti kölcsönös tisztelete egyszerre lelkesítő és szívmelengető – hatalmas pacsi jár érte!

– írta az egyik legnagyobb kínai híroldal és portál, a Sina.

Liu Shaoang Milánóból egy olyan fotót is megosztott, amelyen Jeff Goldblum amerikai színésszel szerepel együtt – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Liu Shaoang és Jeff Goldblum

Nyitókép: JADE GAO / AFP

 

