Liu Shaoang posztja lavinát indított Kínában

Liu Shaoang nevétől hangos a kínai sajtó. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó egyelőre nem a teljesítményével hívta fel magára a figyelmet a téli olimpián, hanem egy Instagram-posztjával, amit egy honfitársa szerepléséhez fűzött. A szurkolók nagyon szimpatikus gesztusnak tartják, és a helyi sajtó is őt dicséri.

A milánói-cortinai olimpián a kínaiak első érmét Szu Ji-ming szerezte, aki a férfi hódeszkások versenyében (Big Air) a harmadik helyen végzett. Sikeréhez Liu Shaoang is gratulált, amit az ország médiája inspirálóként és szívmelengetőként jellemez.