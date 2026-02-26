Busásan megjutalmazták a kazah sportolót, aki a magyar csárdással elkápráztatta a világot

Lenyűgözte a világot a magyar csárdás – olyan ajándékot kaptunk Kazahsztánból, amire sokáig emlékezni fogunk (VIDEÓ)
Mindenki ámult, kivéve a zsűrit.
Nem akármilyen elismerésben részesültek a milánói olimpián brillírozó kazah műkorcsolyázók. A szenzációszámba menő aranyérmet szerző Mihail Sajdorov mellett a közönséget a magyaros előadásával lenyűgöző Szofia Szamogyelkinát is nagy értékű jutalommal honorálta a kormány.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, mindenkit elkápráztatott előadásával a milánói-cortinai téli olimpia műkorcsolyaversenyében Szofia Szamogyelkina. A kazah színekben induló orosz sportolónő rövidprogramját magyaros motívumok ihlették: látványos ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, zenének pedig magyar csárdást választott, melynek táncmozdulataiból a jégen is viszontláthattunk néhányat. A kazah műkorcsolyázók összességében nagyot alkottak az olaszországi ötkarikás játékokon, teljesítményük nem is maradt jutalom nélkül.
Kazahsztán egyetlen milánói medálját a szintén műkorcsolyázó Mihail Sajdorov szerezte a hétvégén zárult eseményen, méghozzá a játékok egyik legmeglepőbb, legemlékezetesebb aranyérme formájában: a 21 éves sportoló a toronymagas esélyes Ilia Malinin drámai összeomlását kihasználva nyerte meg a szám férfiversenyét gyakorlatilag a semmiből. És bár honosított honfitársa, Szamogyelkina végül „csak” a 10. helyen zárt a női verseny összetettjében, az MTI most arról ír a TASZSZ orosz hírügynökség alapján, hogy a kazah kormány gálánsan megjutalmazta legeredményesebb szakágát:
különleges elismerésként Sajdorov és edzője egyaránt egy háromszobás lakást kapott a fővárosban, Asztanában, míg Szamogyelkina és a jeges válogatott vezetőedzője, Aszem Kaszanova egyszobás asztanai lakások kulcsait vehette át.
Érdekesség, a történelmi aranyat, hazája első műkorcsolyázó olimpiai bajnoki címét megnyerő Sajdorovot ezen felül magas állami kitüntetésben és csaknem negyedmilliónyi dollárnak megfelelő pénzjutalomban is részesítette Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök.
Nyitókép: Gabriel BOUYS / AFP
