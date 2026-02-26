Ft
téli olimpia csárdás Milánó-Cortina 2026 Kazahsztán műkorcsolya

Busásan megjutalmazták a kazah sportolót, aki a magyar csárdással elkápráztatta a világot

2026. február 26. 08:55

Nem akármilyen elismerésben részesültek a milánói olimpián brillírozó kazah műkorcsolyázók. A szenzációszámba menő aranyérmet szerző Mihail Sajdorov mellett a közönséget a magyaros előadásával lenyűgöző Szofia Szamogyelkinát is nagy értékű jutalommal honorálta a kormány.

2026. február 26. 08:55
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, mindenkit elkápráztatott előadásával a milánói-cortinai téli olimpia műkorcsolyaversenyében Szofia Szamogyelkina. A kazah színekben induló orosz sportolónő rövidprogramját magyaros motívumok ihlették: látványos ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, zenének pedig magyar csárdást választott, melynek táncmozdulataiból a jégen is viszontláthattunk néhányat. A kazah műkorcsolyázók összességében nagyot alkottak az olaszországi ötkarikás játékokon, teljesítményük nem is maradt jutalom nélkül.

Samodelkina magyar csárdás
Szofia Szamogyelkina látványos ruhájában magyar csárdást járt a milánói jégen (Fotó: AFP/Wang Zhao)

A magyar csárdás hozott nagy jutalmat a kazah versenyzőnek

Kazahsztán egyetlen milánói medálját a szintén műkorcsolyázó Mihail Sajdorov szerezte a hétvégén zárult eseményen, méghozzá a játékok egyik legmeglepőbb, legemlékezetesebb aranyérme formájában: a 21 éves sportoló a toronymagas esélyes Ilia Malinin drámai összeomlását kihasználva nyerte meg a szám férfiversenyét gyakorlatilag a semmiből. És bár honosított honfitársa, Szamogyelkina végül „csak” a 10. helyen zárt a női verseny összetettjében, az MTI most arról ír a TASZSZ orosz hírügynökség alapján, hogy a kazah kormány gálánsan megjutalmazta legeredményesebb szakágát:

különleges elismerésként Sajdorov és edzője egyaránt egy háromszobás lakást kapott a fővárosban, Asztanában, míg Szamogyelkina és a jeges válogatott vezetőedzője, Aszem Kaszanova egyszobás asztanai lakások kulcsait vehette át.

Érdekesség, a történelmi aranyat, hazája első műkorcsolyázó olimpiai bajnoki címét megnyerő Sajdorovot ezen felül magas állami kitüntetésben és csaknem negyedmilliónyi dollárnak megfelelő pénzjutalomban is részesítette Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök.

Nyitókép: Gabriel BOUYS / AFP

* * * 

counter-revolution
2026. február 26. 09:34
Csodálatos!
csapláros
2026. február 26. 09:23 Szerkesztve
Fantasztikus örömet szereztek a honosított orosz korcsolyázók. Szamogyelkina hibátlan kűrje valódi örömteli meglepetés, ajándék volt számunkra magyaroknak, ahogyan egy orosz miként is erősíti a kazah-magyar türk gyökereken alapuló kapcsolatokat. Kazahsztán (oroszok általi) bevezetése a korcsolyázás világába egy rendkívüli reklámlehetőséget jelent az országnak, amelynek szerény ellentételezése volt a sportolók jutalmazása. A szénhidrogénekben gazdag Kazahsztán az Öböl-menti arab államok mintájára öles léptekkel zárkózik fel a Távol-Kelet világgazdasági-világpénzügyi központjához, amely felzárkózás uszályában mint a Türk Tanács megfigyelő tagja, Magyarországnak is csurrannak, cseppennek hasonló felzárkózási lehetőségek.
