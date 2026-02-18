Ft
téli olimpia csárdás Milánó-Cortina 2026 Kazahsztán műkorcsolya

Lenyűgözte a világot a magyar csárdás – olyan ajándékot kaptunk Kazahsztánból, amire sokáig emlékezni fogunk (VIDEÓ)

2026. február 18. 11:26

Elkápráztatott mindenkit a kazah Sofia Samodelkina Milánó-Cortinában. A kazah műkorcsolyázó olyan hangulatot teremtett magyaros előadásával a téli olimpia egyik helyszínén, hogy a közönség többször vastapsban tört ki. Kár, hogy a zsűrit (megint) nem hatotta meg...

2026. február 18. 11:26
null

Bár nem volt műkorcsolyázónk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövidprogramjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. Samodelkina az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen áll.

Ezt is ajánljuk a témában

Cikkében a Magyar Nemzet kiemeli: Samodelkina Moszkvában született, orosz apa és kazah anya gyermeke. 2024-ig oroszként versenyzett, majd kazah színekre váltott, többek között azért is, hogy részt vehessen az olimpián. A lap hozzáteszi: így bizonyos szempontból 

hasonló cipőben jár, mint a műkorcsolyázók párosversenyében az olimpiai éremről hajszállal lemaradó, negyedik helyen végző Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó, akik az orosz sportolók háború miatti tiltása miatt váltottak magyar színekre

a karrierjük érdekében.

téli olimpia, kazah, Sofia Samodelkina, magyar csárdás, műkorcsolya
Téli olimpia:  a kazah Sofia Samodelkina magyar színekben

Érdemes megnézni, milyen hangulatot teremt az arénában a kazah sportoló a magyar csárdással. Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzé tett videó alatt záporoznak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:

Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!

A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány, 

a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le,

ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a magyar színeket képviselő, szintén hibátlanul teljesítő Pavlova, Szvjatcsenko kettőst is hasonló módon pontozták le néhány nappal ezelőtt.

Téli olimpia: itt nézheti meg Samodelkina magyar csárdását

Sofia Samodelkina csütörtökön a szabadprogram kűrjével folytatja a versenyzést az olimpián, ami után kialakul az összetett végeredmény.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: Wang Zhao / AFP

