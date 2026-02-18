Lenyűgözte a világot a magyar csárdás – olyan ajándékot kaptunk Kazahsztánból, amire sokáig emlékezni fogunk (VIDEÓ)

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”
Nem engedték őket dobogóra állni.
Elkápráztatott mindenkit a kazah Sofia Samodelkina Milánó-Cortinában. A kazah műkorcsolyázó olyan hangulatot teremtett magyaros előadásával a téli olimpia egyik helyszínén, hogy a közönség többször vastapsban tört ki. Kár, hogy a zsűrit (megint) nem hatotta meg...
Bár nem volt műkorcsolyázónk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövidprogramjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. Samodelkina az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem engedték őket dobogóra állni.
Cikkében a Magyar Nemzet kiemeli: Samodelkina Moszkvában született, orosz apa és kazah anya gyermeke. 2024-ig oroszként versenyzett, majd kazah színekre váltott, többek között azért is, hogy részt vehessen az olimpián. A lap hozzáteszi: így bizonyos szempontból
hasonló cipőben jár, mint a műkorcsolyázók párosversenyében az olimpiai éremről hajszállal lemaradó, negyedik helyen végző Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó, akik az orosz sportolók háború miatti tiltása miatt váltottak magyar színekre
a karrierjük érdekében.
Érdemes megnézni, milyen hangulatot teremt az arénában a kazah sportoló a magyar csárdással. Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzé tett videó alatt záporoznak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:
Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!
A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány,
a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le,
ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a magyar színeket képviselő, szintén hibátlanul teljesítő Pavlova, Szvjatcsenko kettőst is hasonló módon pontozták le néhány nappal ezelőtt.
Sofia Samodelkina csütörtökön a szabadprogram kűrjével folytatja a versenyzést az olimpián, ami után kialakul az összetett végeredmény.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenkit elbűvöltek előadásukkal.
Fotók: Wang Zhao / AFP