02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia münchen szlovákia Orbán Viktor ukrajna

Magyar szereplőt fütyültek ki az olimpián; Fico mélyütést vinne be Kijevnek; élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában

2026. február 20. 06:01

Áll a bál a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt.

2026. február 20. 06:01
null

A magyar színekben induló Moon Wonjun „Feri” kiesett a negyeddöntőben a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számában a milánói téli olimpia szerdai napján. A címvédő Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, és csak hatodik lett a B-döntő megnyerésével.

Moon Wonjun a versenyszám negyeddöntőjében ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit a dél-koreai születésű sportoló egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.

Az FTC gyorskorcsolyázója ugyanakkor nem tudta ezt kihasználni, mert kiugrott, így kizárták a futamból és kiesett.

Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának

Szlovákia fontolóra veszi, hogy a dízelüzemanyag-szállítások leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot is felfüggesztheti – számolt be róla a Világgazdaság. Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, kormánya az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt. 

Fico hírszerzési adatokra hivatkozva állította, hogy a vezeték műszakilag már rendben van, ám az ukrán fél – szerinte Volodimir Zelenszkij elnök döntésére – nem engedélyezi a tranzit újraindítását.

Erre válaszul vetette fel Pozsony, hogy megtorlásként akár az áramexportot is leállíthatja Ukrajna felé – jelentette be a szlovák kormányfő.

Csak lebuktak: a Tisza vezetői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy leválasszák hazánkat az olcsó orosz energiáról

Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt – írta meg az Index, a birtokába került jelentésre hivatkozva.

A lap szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójában kitértek arra, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt a vezeték leállítása – amely Magyarország és Szlovákia számára is érzékeny, sérelmes kérdés. 

A titkosszolgálati információk szerint

Münchenben a Volodimir Zelenszkij-vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.

Élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában: „Börtönben a helye, nem a miniszterelnöki székben” (VIDEÓ)

Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk rendkívül éles hangvételű nyilatkozatot tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. A szakértő a kormányfőt „putyini ördögnek” nevezte, és kijelentette: nem elegendő a politikai leváltás, büntetőjogi felelősségre vonásnak is követnie kellene.

Davidjuk úgy fogalmazott: 

El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni az ügyeket, majd kivizsgálják a mieink”. 

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

Összesen 12 komment

tapir32
2026. február 20. 08:17
A német legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az északi áramlat felrobbantása terrorcselekmény volt amit az ukránok követtek el. A Transparency és társintézményei terroristákat pénzeltek. Az USAID-on keresztül is került pénz terroristáknak. Erkölcsi fertő az EP, ahol Magyar Pétert a rablót és Ilaria Salist a terroristát megtűrik a hazaárulókról és a korrupt alakokról nem is szólva.
Válasz erre
0
0
Tuners
•••
2026. február 20. 08:13 Szerkesztve
“Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt” Miért? Nincs az ízlésüknek megfelelő erősséggel akadályozva? Teljesen ki akarják zárni még a feltételes mód távoli jövő idő esetleges lehetőségét is?! Hát… ők tudják… Ebbenn végül is egyetértek. Zsírfejű ukrán maffiózóknak SOHA! No entrada/Exit only
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 20. 08:13
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 20. 08:05
„Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!