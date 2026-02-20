Magyar szereplőt fütyültek ki az olimpián; Fico mélyütést vinne be Kijevnek; élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában

Kifütyülték a magyart a téli olimpián: Feri kiugrott, Liu Shaoang kicsúszott
Az olaszok felháborodtak, közleményt adtak ki a történtek miatt.
Áll a bál a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt.
A magyar színekben induló Moon Wonjun „Feri” kiesett a negyeddöntőben a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számában a milánói téli olimpia szerdai napján. A címvédő Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, és csak hatodik lett a B-döntő megnyerésével.
Moon Wonjun a versenyszám negyeddöntőjében ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit a dél-koreai születésű sportoló egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.
Az FTC gyorskorcsolyázója ugyanakkor nem tudta ezt kihasználni, mert kiugrott, így kizárták a futamból és kiesett.
Szlovákia fontolóra veszi, hogy a dízelüzemanyag-szállítások leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot is felfüggesztheti – számolt be róla a Világgazdaság. Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, kormánya az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt.
Fico hírszerzési adatokra hivatkozva állította, hogy a vezeték műszakilag már rendben van, ám az ukrán fél – szerinte Volodimir Zelenszkij elnök döntésére – nem engedélyezi a tranzit újraindítását.
Erre válaszul vetette fel Pozsony, hogy megtorlásként akár az áramexportot is leállíthatja Ukrajna felé – jelentette be a szlovák kormányfő.
Végleg elfogyott a szlovák miniszterelnök türelme.
Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt – írta meg az Index, a birtokába került jelentésre hivatkozva.
A lap szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójában kitértek arra, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt a vezeték leállítása – amely Magyarország és Szlovákia számára is érzékeny, sérelmes kérdés.
A titkosszolgálati információk szerint
Münchenben a Volodimir Zelenszkij-vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
Titkosszolgálati feljegyzések szerint céltudatos ukrán akcióról van szó.
Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk rendkívül éles hangvételű nyilatkozatot tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. A szakértő a kormányfőt „putyini ördögnek” nevezte, és kijelentette: nem elegendő a politikai leváltás, büntetőjogi felelősségre vonásnak is követnie kellene.
Davidjuk úgy fogalmazott:
El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.
Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni az ügyeket, majd kivizsgálják a mieink”.
Újabb szintre léphet a magyar–ukrán politikai feszültség: egy kijevi szakértő szerint, ha Magyarországon nem indul vizsgálat, akkor ukrán és európai szereplők fogják „kivizsgálni az ügyeket”.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP