Magyar szereplőt fütyültek ki az olimpián; Fico mélyütést vinne be Kijevnek; élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában

A magyar színekben induló Moon Wonjun „Feri” kiesett a negyeddöntőben a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számában a milánói téli olimpia szerdai napján. A címvédő Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, és csak hatodik lett a B-döntő megnyerésével.

Moon Wonjun a versenyszám negyeddöntőjében ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit a dél-koreai születésű sportoló egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.