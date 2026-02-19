Kifütyülték a magyart a téli olimpián: Feri kiugrott, Liu Shaoang kicsúszott

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Moon Wonjun a negyeddöntőben kiugrott, Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres versenyszámában a téli olimpián. Az olasz közönség kifütyülte Kövér Balázs főbírót.
A magyar színekben induló Moon Wonjun „Feri” kiesett a negyeddöntőben a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számában a milánói téli olimpia szerdai napján. A címvédő Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, és csak hatodik lett a B-döntő megnyerésével.
Moon Wonjun a versenyszám negyeddöntőjében ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit a dél-koreai születésű sportoló egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.
Az FTC gyorskorcsolyázója ugyanakkor nem tudta ezt kihasználni, mert kiugrott, így kizárták a futamból és kiesett. Videó itt!
Az elődöntő első futamában az olasz Pietro Sighel és a kanadai Maxime Laoun összeakadtak és elestek, miután az észak-amerikai versenyző kiosztott egy könyököst – derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.
A hazai közönség abban bízott, hogy Sighelt továbbjuttatják a döntőbe, Kövér Balázs főbíró azonban nem így döntött, versenybalesetnek minősítette az esetet, és ezért a közönség kifütyülte.
Az olasz klasszis a bírói ítélet hallatán sértődötten az öltözőbe vonult, és a B-döntőben nem állt rajthoz. Késő este az elnök, Andrea Gios nevében az Olasz Jégsportszövetség (FISG) közleményt adott ki, melyben visszautalt Sighel 1000 méteren történt kizárására és 1500 méteren látott esésére is.
Ugyanannak a bírónak Pietro Sighellel szembeni eljárásában következetlen és egymásnak ellentmondó döntéseket tapasztaltunk ezen az olimpián. Véleményünket megerősítették és osztották más, a játékokon jelen lévő nemzetek edzői és tisztségviselői is, akik hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a jégen látottakkal kapcsolatban. Ez még súlyosabbá és aggasztóbbá teszi a helyzetet. A szövetség rendkívül problémásnak tartja, hogy a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség nem volt képes beavatkozni az esemény során, hogy véget vessen az ilyen, teljes mértékben elfogadhatatlan magatartásnak.
Megértjük a szabályokat és a tisztségviselők szerepét, de amikor ilyen nyilvánvaló következetlenségek vetődnek fel, kötelességünk közbelépni annak érdekében, hogy már az esemény alatt biztosítsuk a tisztességet” – olvasható az állásfoglalásban.
A második elődöntős futamban a címvédő Liu Shaoang, aki négy éve még magyar színekben diadalmaskodott, kicsúszott és palánknak csapódott, ezzel eldőlt, hogy nem szerez az érmet az idei olimpián, s a B-döntő megnyerésével csak a hatodik lett.
Az aranyérmet 500 méteren a kanadai Steven Dubois nyerte. A női 3000 méteres váltó döntőjében Dél-Korea győzött, míg a második helyen végző olaszoknál a 35 éves Arianna Fontana a 14. ötkarikás érmét szerezte meg, mellyel – a vívó Edoardo Mangiarottit megelőzve – egyedüli olasz csúcstartóvá lépett elő.
