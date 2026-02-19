Kifütyülték a magyart a téli olimpián: Feri kiugrott, Liu Shaoang kicsúszott

A hazai közönség abban bízott, hogy Sighelt továbbjuttatják a döntőbe, Kövér Balázs főbíró azonban nem így döntött, versenybalesetnek minősítette az esetet, és ezért a közönség kifütyülte.

Az olasz klasszis a bírói ítélet hallatán sértődötten az öltözőbe vonult, és a B-döntőben nem állt rajthoz. Késő este az elnök, Andrea Gios nevében az Olasz Jégsportszövetség (FISG) közleményt adott ki, melyben visszautalt Sighel 1000 méteren történt kizárására és 1500 méteren látott esésére is.

Ugyanannak a bírónak Pietro Sighellel szembeni eljárásában következetlen és egymásnak ellentmondó döntéseket tapasztaltunk ezen az olimpián. Véleményünket megerősítették és osztották más, a játékokon jelen lévő nemzetek edzői és tisztségviselői is, akik hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a jégen látottakkal kapcsolatban. Ez még súlyosabbá és aggasztóbbá teszi a helyzetet. A szövetség rendkívül problémásnak tartja, hogy a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség nem volt képes beavatkozni az esemény során, hogy véget vessen az ilyen, teljes mértékben elfogadhatatlan magatartásnak.

Megértjük a szabályokat és a tisztségviselők szerepét, de amikor ilyen nyilvánvaló következetlenségek vetődnek fel, kötelességünk közbelépni annak érdekében, hogy már az esemény alatt biztosítsuk a tisztességet” – olvasható az állásfoglalásban.

A második elődöntős futamban a címvédő Liu Shaoang, aki négy éve még magyar színekben diadalmaskodott, kicsúszott és palánknak csapódott, ezzel eldőlt, hogy nem szerez az érmet az idei olimpián, s a B-döntő megnyerésével csak a hatodik lett.