Élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában: „Börtönben a helye, nem a miniszterelnöki székben” (VIDEÓ)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Újabb szintre léphet a magyar–ukrán politikai feszültség: egy kijevi szakértő szerint, ha Magyarországon nem indul vizsgálat, akkor ukrán és európai szereplők fogják „kivizsgálni az ügyeket”.
Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk rendkívül éles hangvételű nyilatkozatot tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.
A szakértő a kormányfőt „putyini ördögnek” nevezte,
és kijelentette: nem elegendő a politikai leváltás, büntetőjogi felelősségre vonásnak is követnie kellene.
Davidjuk úgy fogalmazott:
El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.
Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni az ügyeket, majd kivizsgálják a mieink.
Kivizsgálják az európaiak.
De ennek a «putyini ördögnek» börtönben a helye, nem pedig a miniszterelnöki székben.”
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Nyitókép: Képernyőfotó a videóból