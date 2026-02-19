Ft
02. 19.
csütörtök

mikola davidjuk fenyegetés ukrán

Élő adásban mentek neki Orbánnak Ukrajnában: „Börtönben a helye, nem a miniszterelnöki székben” (VIDEÓ)

2026. február 19. 10:45

Újabb szintre léphet a magyar–ukrán politikai feszültség: egy kijevi szakértő szerint, ha Magyarországon nem indul vizsgálat, akkor ukrán és európai szereplők fogják „kivizsgálni az ügyeket”.

2026. február 19. 10:45
null

Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk rendkívül éles hangvételű nyilatkozatot tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.

A szakértő a kormányfőt „putyini ördögnek” nevezte, 

és kijelentette: nem elegendő a politikai leváltás, büntetőjogi felelősségre vonásnak is követnie kellene.

Davidjuk úgy fogalmazott: 

El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie. 

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni az ügyeket, majd kivizsgálják a mieink. 

Kivizsgálják az európaiak. 

De ennek a «putyini ördögnek» börtönben a helye, nem pedig a miniszterelnöki székben.”

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
K.TAMAS
2026. február 19. 11:12
Abban bízom, hogy az európai civilizáció ezt már meghaladta. Talán a jelenlegi elit szintjén épp nem, de az átlag európai már nem így gondolkodik. Most a helyi megmondó emberekre bízták a verbális agressziót, de ez biztos, hogy kontraproduktív. Ha az ukránok barátja nyer a választáson, akkor hirtelen a magyarok lesznek az öribarik? Csapkodnak össze-vissza. Pedig az ukrán frontokról errefelé kevés jó emléke van az embereknek. Ezt azért figyelembe kéne venni!
Ernest01
2026. február 19. 11:11
mit akarnak az újságírók kivizsgálni? pláne az ukránok,ha még lesz élő
chief Bromden
2026. február 19. 11:02
Rosszul tudom, hogy a főnök nem Moszkvába repült? Most rendezi a sorsotokat Donalddal.
hexahelicene
2026. február 19. 11:02
Mikola Davidjuk, ukránnáci genetikai hulladék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!