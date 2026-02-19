El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni az ügyeket, majd kivizsgálják a mieink.

Kivizsgálják az európaiak.

De ennek a «putyini ördögnek» börtönben a helye, nem pedig a miniszterelnöki székben.”