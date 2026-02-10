Levideózták Szoboszlait és Haalandot a Liverpool–Manchester City után

Szoboszlai Dominik Erling Haaland társaságában hagyta el az Anfieldet a Liverpool–Manchester City angol rangadót követően – kis túlzással e két játékosról szólnak a sporthírek az elmúlt másfél napban. Történt ugyanis, hogy Szoboszlai a 74. percben káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, majd a ráadásban kiállították a gólhelyzetben kilépő Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, a ManCity pedig 2–1-re nyert.

Liverpool–Manchester City: Szoboszlai és Haaland „párharca” a meccs után is folytatódott

A két barát többször találkozott a pályán, egy alkalommal a Red Bull Salzburgban évekig együtt játszó két futballista között érdekes beszélgetés zajlott le, melynek végén a norvég támadó kicsit megtaszította a magyar középpályást. Az egyébként tréfás jelenetre a manchesteriek gólgyárosa így emlékezett vissza: „Elkezdett hozzám beszélni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a tizenegyes elvégzésére koncentráltam. Azt mondtam neki, ez az első alkalom, hogy nem akarok vele beszélgetni, úgyhogy menj innen. Ideges voltam, de aztán nagyon örültem, hogy végül gólt szereztem.”