Levideózták Szoboszlait és Haalandot a Liverpool–Manchester City után

Találtak egy kiskaput, fellebbezhet a Liverpool Szoboszlai piros lapja ellen
„A Liverpool helyében óvnék, erre hivatkozva...”
Valószínűleg még a pályán történteket elemezték, amikor az Anfield Voice lencsevégre kapta őket az öltözőfolyosón. Szoboszlai Dominiknek és Erling Haalandnak volt mit megbeszélni a drámai Liverpool–Manchester Cityt követően.
Szoboszlai Dominik Erling Haaland társaságában hagyta el az Anfieldet a Liverpool–Manchester City angol rangadót követően – kis túlzással e két játékosról szólnak a sporthírek az elmúlt másfél napban. Történt ugyanis, hogy Szoboszlai a 74. percben káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, majd a ráadásban kiállították a gólhelyzetben kilépő Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, a ManCity pedig 2–1-re nyert.
A két barát többször találkozott a pályán, egy alkalommal a Red Bull Salzburgban évekig együtt játszó két futballista között érdekes beszélgetés zajlott le, melynek végén a norvég támadó kicsit megtaszította a magyar középpályást. Az egyébként tréfás jelenetre a manchesteriek gólgyárosa így emlékezett vissza: „Elkezdett hozzám beszélni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a tizenegyes elvégzésére koncentráltam. Azt mondtam neki, ez az első alkalom, hogy nem akarok vele beszélgetni, úgyhogy menj innen. Ideges voltam, de aztán nagyon örültem, hogy végül gólt szereztem.”
Haaland ugyanakkor a lefújás után megvédte Szoboszlait, mondván,
a játékvezetőnek egyszerűbb lett volna megadni Cherki gólját, és nem felmutatni a piros lapot a székesfehérvári klasszisnak, akinek így akár több meccset is ki kellett volna hagynia.
Valószínűleg még a pályán történteket elemezték, amikor az Anfield Voice levideózta őket az öltözőfolyosón.
Habár a kommentelők többsége tisztában van a közös, salzburgi múltukkal, korábban mégis nagy port kavart Angliában, amikor egy szögletrúgást megelőzően a két labdarúgó egymás mellé került és nevetésben tört ki. Sokan nem értették Erling Haaland reakcióját, miután csapata éppen 1–0-s vesztésre állt, de válogatottunk csapatkapitányát is elővették, aki szemmel láthatóan nem hagyta annyiban, hogy egy kiélezett találkozón ugrassák.
Friss hír Szoboszlai Dominik kiállításával és egy meccsre szóló eltiltásával kapcsolatban, hogy az angol bírók egykori főnöke, Keith Hackett szerint létezik egy kiskapu, mely alapján a Liverpool fellebbezhetne a piros lap ellen, arra hivatkozva, hogy Craig Pawson előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék.
Ezt is ajánljuk a témában
„A Liverpool helyében óvnék, erre hivatkozva...”
Fotók: Paul Ellis/ AFP