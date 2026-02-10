Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
piros lap Manchester City Liverpool kiállítás Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Levideózták Szoboszlait és Haalandot a Liverpool–Manchester City után

2026. február 10. 08:54

Valószínűleg még a pályán történteket elemezték, amikor az Anfield Voice lencsevégre kapta őket az öltözőfolyosón. Szoboszlai Dominiknek és Erling Haalandnak volt mit megbeszélni a drámai Liverpool–Manchester Cityt követően.

2026. február 10. 08:54
null

Szoboszlai Dominik Erling Haaland társaságában hagyta el az Anfieldet a Liverpool–Manchester City angol rangadót követően – kis túlzással e két játékosról szólnak a sporthírek az elmúlt másfél napban. Történt ugyanis, hogy Szoboszlai a 74. percben káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, majd a ráadásban kiállították a gólhelyzetben kilépő Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, a ManCity pedig 2–1-re nyert.

Liverpool–Manchester City: Szoboszlai és Haaland „párharca” a meccs után is folytatódott

A két barát többször találkozott a pályán, egy alkalommal a Red Bull Salzburgban évekig együtt játszó két futballista között érdekes beszélgetés zajlott le, melynek végén a norvég támadó kicsit megtaszította a magyar középpályást. Az egyébként tréfás jelenetre a manchesteriek gólgyárosa így emlékezett vissza:Elkezdett hozzám beszélni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a tizenegyes elvégzésére koncentráltam. Azt mondtam neki, ez az első alkalom, hogy nem akarok vele beszélgetni, úgyhogy menj innen. Ideges voltam, de aztán nagyon örültem, hogy végül gólt szereztem.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron
Liverpool–Manchester City, Szoboszlai, Haaland, piros lap, kiállítás
Liverpool–Manchester City: Szoboszlai Dominik és Erling Haaland megbeszélte a történteket

Haaland ugyanakkor a lefújás után megvédte Szoboszlait, mondván, 

a játékvezetőnek egyszerűbb lett volna megadni Cherki gólját, és nem felmutatni a piros lapot a székesfehérvári klasszisnak, akinek így akár több meccset is ki kellett volna hagynia.

Valószínűleg még a pályán történteket elemezték, amikor az Anfield Voice levideózta őket az öltözőfolyosón.

 

Habár a kommentelők többsége tisztában van a közös, salzburgi múltukkal, korábban mégis nagy port kavart Angliában, amikor egy szögletrúgást megelőzően a két labdarúgó egymás mellé került és nevetésben tört ki. Sokan nem értették Erling Haaland reakcióját, miután csapata éppen 1–0-s vesztésre állt, de válogatottunk csapatkapitányát is elővették, aki szemmel láthatóan nem hagyta annyiban, hogy egy kiélezett találkozón ugrassák.

Friss hír Szoboszlai Dominik kiállításával és egy meccsre szóló eltiltásával kapcsolatban, hogy az angol bírók egykori főnöke, Keith Hackett szerint létezik egy kiskapu, mely alapján a Liverpool fellebbezhetne a piros lap ellen, arra hivatkozva, hogy Craig Pawson előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: Paul Ellis/ AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. február 10. 10:37
Igazából erről is kell a sportnak szólni. Riválisok, de mégsem acsarkodnak, hiszen a barátság a pályán is barátság. Amúgy meg Florentio Pereznek most lett világos: ha a Real követlező nagy dobását tervezni, akkor mindkét játékosra szüksége lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!