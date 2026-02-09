A játékvezető után Haaland is megszólalt Szoboszlai piros lapjáról a Manchester City ellen

A visszanézés után megállapítható, hogy Erling Haaland gondatlan szabálytalanságot követett el, amikor meghúzta Szoboszlai Dominik mezét. Ezt megelőzően ugyanakkor Szoboszlai szabálytalankodott vele, visszarántotta, amellyel nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg. A végső döntés: közvetlen szabadrúgás a Manchester City javára és piros lap.

#LIVMCI – 90+10’ VAR OVERTURN



After VAR review, the referee overturned the original decision of goal to Manchester City.



Referee announcement: “After review, there is a careless foul by Erling Haaland, that pulls the shirt of Dominic Szoboszlai. Prior to that, Szoboszlai… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) February 8, 2026

A televíziós szakkomentátorként dolgozó Manchester United-legenda, Garry Neville értetlenül állt a döntés előtt. „Azt mondta, hogy nem lehet előnyszabályt alkalmazni, amit aztán mégis figyelmen kívül hagyott. Ez így elképesztően igazságtalan. Nincs olyan ember a labdarúgásban, aki visszavonta volna ezt a gólt!”

Ugyanakkor nem Neville volt az egyetlen, aki kifogásolta az ítéletet, Sam Lee újságíró például az X-en fakadt ki: