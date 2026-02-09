A játékvezető után Haaland is megszólalt Szoboszlai piros lapjáról a Manchester City ellen

Róla beszél most a világ: itt nézheti meg Szoboszlai világklasszis gólját a Manchester City ellen! (VIDEÓ)
Magyar főszereplője volt az angol rangadónak.
A Premier League közleményben megmagyarázta, miért vonták vissza az utolsó gólt és miért kapott piros lapot Szoboszlai Dominik. Az eset másik főszereplője, Erling Haaland is elmondta a véleményét a Liverpool–Manchester City után.
Amint azt a Mandineren olvashatták, emlékezetes mérkőzést játszott a Liverpool és a Manchester City az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. A vasárnapi rangadón a hazaiak szereztek vezetést a 74. percben, amikor Szoboszlai Dominik körülbelül 27-28 méterről, középről, szabadrúgásból lőtt a tehetetlen, mozdulni sem tudó Gianluigi Donnarumma mellett a hálóba, ám a folytatásban a City előbb Bernardo Silva révén egyenlített, később Erling Haaland pedig a győztest találatot is „bevitte” tizenegyesből. A norvég csatár a ráadás 13. percében duplázhatott volna, de a hatalmas sprintet levágó Szoboszlai visszahúzta a tizenhatos előtt, mire később ő is megrángatta magyar barátja mezét, a labda pedig közben az üresen tátongó kapuba csorgott. A manchesteriek gólt ünnepeltek, csakhogy a bíró jelezte, VAR-vizsgálatot következik, melynek lezárultával kiállították Szoboszlai Dominiket, érvénytelenítették a találatot és szabadrúgást ítélt Craig Pawson. Az eredmény ezután már nem változott, a ManCity 2–1-re nyert.
A Premier League közleményben megmagyarázta, miért vonták vissza a találatot. A Match Centre megosztotta a játékvezető kommentárját, aki így fogalmazott:
A visszanézés után megállapítható, hogy Erling Haaland gondatlan szabálytalanságot követett el, amikor meghúzta Szoboszlai Dominik mezét. Ezt megelőzően ugyanakkor Szoboszlai szabálytalankodott vele, visszarántotta, amellyel nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg. A végső döntés: közvetlen szabadrúgás a Manchester City javára és piros lap.
A televíziós szakkomentátorként dolgozó Manchester United-legenda, Garry Neville értetlenül állt a döntés előtt. „Azt mondta, hogy nem lehet előnyszabályt alkalmazni, amit aztán mégis figyelmen kívül hagyott. Ez így elképesztően igazságtalan. Nincs olyan ember a labdarúgásban, aki visszavonta volna ezt a gólt!”
Ugyanakkor nem Neville volt az egyetlen, aki kifogásolta az ítéletet, Sam Lee újságíró például az X-en fakadt ki:
„Ha a bíró élőben úgy érzi, hogy Szoboszlai Dominik szabálytalankodik Haalanddal szemben, akkor biztosan hagyja továbbmenni a játékot, és végül előnyszabályt ad. Az előny pedig egy gól lesz. Már megint a VAR, totális nonszensz. El vele!”
A skandináv támadó a lefújás után így nyilatkozott az újságíróknak:
Véleményem szerint a játékvezetőnek a szabályokat kell követnie. De ettől még sajnálom őt (Szoboszlai Dominiket – a szerk.), mert emiatt hárommeccses eltiltást fog kapni. Egyszerűbb lett volna megadni a gólt, és nem felmutatni a piros lapot. Ennyi. De hát ezek a szabályok, ilyen a futball…
– közölte Haaland, aki az eltiltással kapcsolatban tévedett, a Liverpool közleménye szerint ugyanis
Szoboszlait csak egy mérkőzésre „meszelik” el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.
Győzelmükkel a manchesteriek maradtak másodikok, hat ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól, míg a címvédő liverpooliak a hatodik helyen várják a folytatást, hátrányuk pedig immár 17 pont a listavezető londoniakkal szemben.
Fotók: Paul Ellis / AFP