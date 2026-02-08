Róla beszél most a világ: itt nézheti meg Szoboszlai világklasszis gólját a Manchester City ellen! (VIDEÓ)

Liverpool–Manchester City: itt nézheti meg Szoboszlai varázslatos gólját

A másik magyar, Kerkez Milos mellett a francia Ibrahima Konaté is a fejét fogta az elképesztő találat után, a vendégek spanyol vezetőedzője, Pep Guardiola sem hitt a szemének, miközben Haaland is hitetlenkedve mormogott magában.

Szoboszlainak ez volt a negyedik szabadrúgásgólja az idényben, csettintve ünnepelt, jelezve, hogy egy varázslatos megoldásra volt szükség.

Mint később kiderült, hiába a káprázatos bomba, mert a City kiénekelte a sajtot a szájukból. A manchesteriek ezzel maradtak másodikok, hat ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól, míg a címvédő liverpooliak a hatodik helyen várják a folytatást, hátrányuk pedig immár 17 pont a listavezető londoniakkal szemben.