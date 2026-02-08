Ft
szabadrúgásgól Manchester City Liverpool Szoboszlai Dominik

Róla beszél most a világ: itt nézheti meg Szoboszlai világklasszis gólját a Manchester City ellen! (VIDEÓ)

2026. február 08. 19:57

A magyar középpályás hatalmas szabadrúgásgóllal szerzett vezetést csapatának a Manchester City ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi rangadóján. A folytatásban is ő volt a főszereplő: Szoboszlai Dominiket a ráadásban kiállították, miután utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben, a Liverpool pedig kikapott.

2026. február 08. 19:57
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, drámai végjátékot hozott a Liverpool–Manchester City-rangadó az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. A mérkőzés főszereplője a hazaiak magyar középpályása, Szoboszlai Dominik volt, aki a 74. percben hatalmas szabadrúgásgóllal vezetést szerzett csapatának, majd a ráadás 13. percében piros lapot érően rántotta vissza a gólhelyzetben kilépő Erling Haalandot, ezért a VAR-vizsgálatot követően kiállították, a City pedig 2–1-re nyert.

 

Liverpool–Manchester City: ezért állították ki Szoboszlai Dominiket

Liverpool–Manchester City: itt nézheti meg Szoboszlai varázslatos gólját

A másik magyar, Kerkez Milos mellett a francia Ibrahima Konaté is a fejét fogta az elképesztő találat után, a vendégek spanyol vezetőedzője, Pep Guardiola sem hitt a szemének, miközben Haaland is hitetlenkedve mormogott magában.

Szoboszlainak ez volt a negyedik szabadrúgásgólja az idényben, csettintve ünnepelt, jelezve, hogy egy varázslatos megoldásra volt szükség.

Mint később kiderült, hiába a káprázatos bomba, mert a City kiénekelte a sajtot a szájukból. A manchesteriek ezzel maradtak másodikok, hat ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól, míg a címvédő liverpooliak a hatodik helyen várják a folytatást, hátrányuk pedig immár 17 pont a listavezető londoniakkal szemben.

Fotók: Paul Ellis / AFP

 

Takagi
2026. február 08. 21:05
Okos, és nagyon zseni sportoló.
röviden
2026. február 08. 20:30
Az Arsenal elleni góljánál nagyokosok felvetették, hogy távoli szabadrúgásnál nem kell sorfal, mert csak akadályozza a kapust a kilátásban. Donnarumma is így gondolta? :)
berzerk
2026. február 08. 20:08
Hihetetlen íve van a lövésnek.. Menet közben másik irányba kanyarodik. Szoboszlai zseni.
angeleye
2026. február 08. 20:04
Kalapot le, uraim!
