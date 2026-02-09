Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt

„Elkezdett velem beszélgetni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a büntetőre koncentráltam” – idézi Haalandot a manchestereveningnews.co.uk. –

Én azt mondtam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy menj innen.

Ideges voltam, aztán nagyon örültem, hogy gólt szereztem.”

Haalandnak és Szoboszlainak volt néhány közös jelenete a meccsen. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Szoboszlai csak 1 meccset kapott