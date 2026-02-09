Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt

Szoboszlai főszereplő volt a Manchester City ellen: bombagólt lőtt, kiállították, kikapott a Liverpool (VIDEÓ)
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Erling Haaland nem szeretett volna beszélgetni magyar barátjával a büntető előtt. A norvég elárulta, mit mondott Szoboszlai Dominiknek a Liverpool–Manchester Cityn.
Sokáig emlékezetes mérkőzést játszott egymással vasárnap a Liverpool és a Manchester City a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik (újabb) fantasztikus szabadrúgásgóllal szerezte meg csapatának a vezetést, de a manchesteriek Bernardo Silva góljával, majd Erling Haaland tizenegyesével fordítani tudtak. Az utolsó pillanatokban Szoboszlai kiállították, miután visszarántással próbálta megakadályozni Haalandot a harmadik gól megszerzésében.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Még a büntető előtt is lezajlott egy érdekes jelenet, ugyanis a Red Bull Salzburgban évekig együtt játszó két jóbarát, Szoboszlai és Haaland beszélgetett egymással, majd a norvég kicsit meg is taszította a magyart, de látszott, hogy nem bántó szándékkal, hanem csak tréfásan.
A City gólvágója a mérkőzés után az is elárulta a Sky Sportsnak, miről folyt köztük a diskurzus a 11-es elvégzése előtt.
„Elkezdett velem beszélgetni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a büntetőre koncentráltam” – idézi Haalandot a manchestereveningnews.co.uk. –
Én azt mondtam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy menj innen.
Ideges voltam, aztán nagyon örültem, hogy gólt szereztem.”
A már említett, meccs végi afférról is nyilatkozott a norvég – elismerte, hogy együtt érez Szoboszlaival a piros lapja miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Itt a magyarázat!
„Véleményem szerint a játékvezetőnek a szabályokat kell követnie. De ettől még sajnálom őt (Szoboszlai Dominiket – a szerk.), mert emiatt hárommeccses eltiltást fog kapni. Egyszerűbb lett volna megadni a gólt, és nem felmutatni a piros lapot. Ennyi. De hát ezek a szabályok, ilyen a futball…” – közölte Haaland, aki az eltiltással kapcsolatban tévedett, a Liverpool közleménye szerint ugyanis Szoboszlait csak egy mérkőzésre „meszelik” el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP