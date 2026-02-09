Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt

2026. február 09. 16:05

Erling Haaland nem szeretett volna beszélgetni magyar barátjával a büntető előtt. A norvég elárulta, mit mondott Szoboszlai Dominiknek a Liverpool–Manchester Cityn.

2026. február 09. 16:05
null

Sokáig emlékezetes mérkőzést játszott egymással vasárnap a Liverpool és a Manchester City a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik (újabb) fantasztikus szabadrúgásgóllal szerezte meg csapatának a vezetést, de a manchesteriek Bernardo Silva góljával, majd Erling Haaland tizenegyesével fordítani tudtak. Az utolsó pillanatokban Szoboszlai kiállították, miután visszarántással próbálta megakadályozni Haalandot a harmadik gól megszerzésében.

Ezt is ajánljuk a témában

Még a büntető előtt is lezajlott egy érdekes jelenet, ugyanis a Red Bull Salzburgban évekig együtt játszó két jóbarát, Szoboszlai és Haaland beszélgetett egymással, majd a norvég kicsit meg is taszította a magyart, de látszott, hogy nem bántó szándékkal, hanem csak tréfásan.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A City gólvágója a mérkőzés után az is elárulta a Sky Sportsnak, miről folyt köztük a diskurzus a 11-es elvégzése előtt.

„Elkezdett velem beszélgetni, de nem emlékszem, mit mondott, mert én csak a büntetőre koncentráltam” – idézi Haalandot a manchestereveningnews.co.uk. – 

Én azt mondtam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy menj innen.

Ideges voltam, aztán nagyon örültem, hogy gólt szereztem.”

Szoboszlai
Haalandnak és Szoboszlainak volt néhány közös jelenete a meccsen. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Szoboszlai csak 1 meccset kapott

A már említett, meccs végi afférról is nyilatkozott a norvég – elismerte, hogy együtt érez Szoboszlaival a piros lapja miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

„Véleményem szerint a játékvezetőnek a szabályokat kell követnie. De ettől még sajnálom őt (Szoboszlai Dominiket – a szerk.), mert emiatt hárommeccses eltiltást fog kapni. Egyszerűbb lett volna megadni a gólt, és nem felmutatni a piros lapot. Ennyi. De hát ezek a szabályok, ilyen a futball…” – közölte Haaland, aki az eltiltással kapcsolatban tévedett, a Liverpool közleménye szerint ugyanis Szoboszlait csak egy mérkőzésre „meszelik” el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. február 09. 16:37
Szoboszlai RED CARD Overturned As Officials Admits Huge Mistake! Liverpool Appealed
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!