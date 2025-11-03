Újabb támadás a magyarok ellen Romániában – ez már a románoknak is sok

„A Sepsi OSK határozottan és egyértelműen elítéli a november 1-jéről 2-ára virradó éjszaka, Craiován elkövetett vandalizmust, amely klubunk akadémiájának autóbuszát érte. A járművet reggel megrongálva, festékszóróval lefújva találták. Ez a cselekedet méltatlan a sport szelleméhez és a labdarúgás alapvető értékeihez; távol áll a tisztelettől és a fair play elveitől. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását” – áll a román másodosztályú labdarúgó-ligában szereplő egyesület közleményében.

A fotó forrása: Sepsi OSK Facebook-oldala

Sepsi OSK: fiatal játékosokat szállító buszt rongáltak meg

A Bihari Napló úgy tudja, az autóbusz fiatalokat szállított, akik az ifjúsági bajnokság keretében léptek pályára vasárnap délben a helyi Krajovai Universitatea ellen.