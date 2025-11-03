Ft
11. 03.
hétfő
Craiova autóbusz Sepsi OSK Románia

Újabb támadás a magyarok ellen Romániában – ez már a románoknak is sok

2025. november 03. 12:06

A sepsiszentgyörgyi fiatal labdarúgókat szállító autóbusz oldalára a »România« feliratot fújták fel, a rongálást a Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását.

2025. november 03. 12:06
null

„A Sepsi OSK határozottan és egyértelműen elítéli a november 1-jéről 2-ára virradó éjszaka, Craiován elkövetett vandalizmust, amely klubunk akadémiájának autóbuszát érte. A járművet reggel megrongálva, festékszóróval lefújva találták. Ez a cselekedet méltatlan a sport szelleméhez és a labdarúgás alapvető értékeihez; távol áll a tisztelettől és a fair play elveitől. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását” – áll a román másodosztályú labdarúgó-ligában szereplő egyesület közleményében.

Sepsi OSK, autóbusz, rongálás, Craiova
A fotó forrása: Sepsi OSK Facebook-oldala

Sepsi OSK: fiatal játékosokat szállító buszt rongáltak meg

A Bihari Napló úgy tudja, az autóbusz fiatalokat szállított, akik az ifjúsági bajnokság keretében léptek pályára vasárnap délben a helyi Krajovai Universitatea ellen. 

A busz oldalára a »România« feliratot fújták fel, a rongálást pedig a Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára.

Rövid időn belül ez volt a második olyan magyarellenes eset, ami Craiovában történt: itt rendezték ugyanis szeptemberben a Románia–Magyarország férfi futsal Eb-pótselejtező visszavágóját is, amelynek a hatodik percében a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd összeverekedtek velük. 

  • Előbb egy petárda, nem sokkal később 
  • hang- és fénygránátok is robbantak, 
  • a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. 

A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven.

A mostani esetről az Observatorul de Covasna – CovasnaMedia is beszámolt közösségi oldalán. 

A bejegyzés alatti, románul írt kommentekből válogattunk:

„Teljesen elítélem a huligánok tettét, és ugyanígy tennék, ha a másik oldalról lenne szó. A sport az sport, és kész. Én 

mindig azt vallottam, hogy Romániában mindenkinek helye van, a sport pedig összeköt minket!”

„Erre a szintre lesüllyedni csak intelligencia kérdése...”

„Seggfejek!”

„Kártérítést kellene kapni a klubnak és büntetést az elkövetőknek!”

„Vissza az iskolapadba, emberek, az oktatásunk e szerint hagy maga után kivetnivalót!”

„Ez nem szép, jaj!”

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Veres Nándor (archív)

