Újabb támadás a magyarok ellen Romániában – ez már a románoknak is sok

A sepsiszentgyörgyi fiatal labdarúgókat szállító autóbusz oldalára a »România« feliratot fújták fel, a rongálást a Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását.
„A Sepsi OSK határozottan és egyértelműen elítéli a november 1-jéről 2-ára virradó éjszaka, Craiován elkövetett vandalizmust, amely klubunk akadémiájának autóbuszát érte. A járművet reggel megrongálva, festékszóróval lefújva találták. Ez a cselekedet méltatlan a sport szelleméhez és a labdarúgás alapvető értékeihez; távol áll a tisztelettől és a fair play elveitől. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását” – áll a román másodosztályú labdarúgó-ligában szereplő egyesület közleményében.
A Bihari Napló úgy tudja, az autóbusz fiatalokat szállított, akik az ifjúsági bajnokság keretében léptek pályára vasárnap délben a helyi Krajovai Universitatea ellen.
A busz oldalára a »România« feliratot fújták fel, a rongálást pedig a Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára.
Rövid időn belül ez volt a második olyan magyarellenes eset, ami Craiovában történt: itt rendezték ugyanis szeptemberben a Románia–Magyarország férfi futsal Eb-pótselejtező visszavágóját is, amelynek a hatodik percében a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd összeverekedtek velük.
A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven.
A mostani esetről az Observatorul de Covasna – CovasnaMedia is beszámolt közösségi oldalán.
A bejegyzés alatti, románul írt kommentekből válogattunk:
„Teljesen elítélem a huligánok tettét, és ugyanígy tennék, ha a másik oldalról lenne szó. A sport az sport, és kész. Én
mindig azt vallottam, hogy Romániában mindenkinek helye van, a sport pedig összeköt minket!”
„Erre a szintre lesüllyedni csak intelligencia kérdése...”
„Seggfejek!”
„Kártérítést kellene kapni a klubnak és büntetést az elkövetőknek!”
„Vissza az iskolapadba, emberek, az oktatásunk e szerint hagy maga után kivetnivalót!”
„Ez nem szép, jaj!”
