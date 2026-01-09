Az amerikai elnök levelében úgy fogalmazott, hogy »Orbán Viktor bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Mindig következetesen kiállt azon elvek mellett, amelyek Magyarországot naggyá teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett, Amerika pedig nagyra értékeli az ilyen bátorságot« – írja Trump.

De a legjobb hír még csak most jön: az elnök stábja megkezdi az előkészületeket a magyarországi látogatása kapcsán.