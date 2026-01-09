Ft
01. 09.
péntek
magyarország donald trump orbán viktor

Magyarországra készül Donald Trump

2026. január 09. 09:49

Hatalmas elismerés érkezett a tengerentúlról.

2026. január 09. 09:49
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
„Magyarországra készül Donald Trump!

Hatalmas elismerés érkezett a tengerentúlról: Donald Trump amerikai elnök levélben köszöntötte a magyarokat, és egyértelmű üzenetet küldött: a két ország közötti kapcsolatok soha nem voltak ilyen erősek!

Az amerikai elnök levelében úgy fogalmazott, hogy »Orbán Viktor bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Mindig következetesen kiállt azon elvek mellett, amelyek Magyarországot naggyá teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett, Amerika pedig nagyra értékeli az ilyen bátorságot« – írja Trump.

De a legjobb hír még csak most jön: az elnök stábja megkezdi az előkészületeket a magyarországi látogatása kapcsán.

Magyarország készen áll és továbbra is a józan ész és a nemzeti érdekeken alapuló szövetséges külpolitika útján jár!”

Nyitókép forrása: van Vucci / POOL / AFP

statiszta
2026. január 09. 11:12
Orbán menthetetlenül szigetelődik, hol külföldön, hol itthon. Hol ezzel, hol azzal. :D
johannluipigus
2026. január 09. 10:20
Válasz erre 0 @lionheart-7 "Trump egy bohóc, miindenki tudja" A bohócok ritkán felejtenek.
Ernest01
2026. január 09. 10:18
Jön majd választások után is hogy személyesen gratuláljon Viktornak.
lionheart-7
2026. január 09. 10:03
Trump egy bohóc, miindenki tudja
