Rendkívüli levelet kapott Orbán Viktor Donald Trumptól: az amerikai elnök hamarosan Magyarországra látogathat
Donald Trump arról is írt, hogy aranykorukat élik a magyar-amerikai kapcsolatok.
„Magyarországra készül Donald Trump!
Hatalmas elismerés érkezett a tengerentúlról: Donald Trump amerikai elnök levélben köszöntötte a magyarokat, és egyértelmű üzenetet küldött: a két ország közötti kapcsolatok soha nem voltak ilyen erősek!
Az amerikai elnök levelében úgy fogalmazott, hogy »Orbán Viktor bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Mindig következetesen kiállt azon elvek mellett, amelyek Magyarországot naggyá teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett, Amerika pedig nagyra értékeli az ilyen bátorságot« – írja Trump.
De a legjobb hír még csak most jön: az elnök stábja megkezdi az előkészületeket a magyarországi látogatása kapcsán.
Magyarország készen áll és továbbra is a józan ész és a nemzeti érdekeken alapuló szövetséges külpolitika útján jár!”
