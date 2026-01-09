A Reuters szerint kitörhet a harmadik világháború – és Magyar Péternek kulcsszerepe lehet benne
A Tisza Párt elnökének hatalomra jutása esetén nem a béke pártján állna Magyarország.
Az ukrán sajtó már teljesen nyíltan kezeli, hogy Magyar Péter Brüsszel embere.
„Egyre inkább beigazolódik, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszel ügynökeként vesz részt a magyar politikai életben, és ennek keretében az egyik legfontosabb feladatuk Magyarországon felszámolni az európai háborús tervekkel szembeni ellenállást – ideértve az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos magyar vétó megszüntetését.
Mostanra az ukrán sajtó már teljesen nyíltan kezeli, hogy Magyar Péter Brüsszel embere, ezért ha hatalomra kerülne, megnyílna az út Ukrajna EU-csatlakozása előtt.
Az RBC-Ukraine arról ír, hogy:
»Ha Orbán minden trükkje sem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, nem kell arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak. […]
Ugyanakkor a legfájdalmasabb problémák, például Ukrajna EU-csatlakozásának megvétózása, Magyar alatt biztosan megszűnnek. A fő magyar ellenzéki túl nagyra értékeli a Brüsszellel való jó kapcsolatokat, ezért hatalomra kerülése után felhagy azzal, hogy Ukrajna ügyében – és nem csak abban – felesleges fejfájást okozzon az Európai Uniónak.«
Ukrajna esetleges EU-csatlakozása Magyarország számára önmagában is rendkívüli terhet jelentene: az ukrán miniszterelnök 800 milliárd dolláros követelése Magyarországra nézve mintegy 2460 milliárd forintos, vagyis családonként az 1 millió forintot meghaladó terhet jelentene.
A magyar emberek döntöttek: a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson 2 millió 168 ezer magyar szavazott arra, hogy nem vállalhatjuk az Ukrajna uniós csatlakozásával járó kockázatokat. Az emberek 95 százaléka elutasította Ukrajna csatlakozását.”
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook