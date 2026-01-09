„Egyre inkább beigazolódik, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszel ügynökeként vesz részt a magyar politikai életben, és ennek keretében az egyik legfontosabb feladatuk Magyarországon felszámolni az európai háborús tervekkel szembeni ellenállást – ideértve az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos magyar vétó megszüntetését.

Mostanra az ukrán sajtó már teljesen nyíltan kezeli, hogy Magyar Péter Brüsszel embere, ezért ha hatalomra kerülne, megnyílna az út Ukrajna EU-csatlakozása előtt.

Az RBC-Ukraine arról ír, hogy: