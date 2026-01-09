Ft
magyar péter brüsszel európai unió magyarország eu ukrajna

Az ukrán sajtó leplezetlenül ír arról, hogy ha Magyar Péter nyeri a választásokat, akkor Ukrajnát fel fogják venni az Európai Unióba

2026. január 09. 09:52

Az ukrán sajtó már teljesen nyíltan kezeli, hogy Magyar Péter Brüsszel embere.

2026. január 09. 09:52
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egyre inkább beigazolódik, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszel ügynökeként vesz részt a magyar politikai életben, és ennek keretében az egyik legfontosabb feladatuk Magyarországon felszámolni az európai háborús tervekkel szembeni ellenállást – ideértve az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos magyar vétó megszüntetését. 

Mostanra az ukrán sajtó már teljesen nyíltan kezeli, hogy Magyar Péter Brüsszel embere, ezért ha hatalomra kerülne, megnyílna az út Ukrajna EU-csatlakozása előtt.

Az RBC-Ukraine arról ír, hogy: 

»Ha Orbán minden trükkje sem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, nem kell arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak. […] 

Ugyanakkor a legfájdalmasabb problémák, például Ukrajna EU-csatlakozásának megvétózása, Magyar alatt biztosan megszűnnek. A fő magyar ellenzéki túl nagyra értékeli a Brüsszellel való jó kapcsolatokat, ezért hatalomra kerülése után felhagy azzal, hogy Ukrajna ügyében – és nem csak abban – felesleges fejfájást okozzon az Európai Uniónak.«

Ukrajna esetleges EU-csatlakozása Magyarország számára önmagában is rendkívüli terhet jelentene: az ukrán miniszterelnök 800 milliárd dolláros követelése Magyarországra nézve mintegy 2460 milliárd forintos, vagyis családonként az 1 millió forintot meghaladó terhet jelentene. 

A magyar emberek döntöttek: a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson 2 millió 168 ezer magyar szavazott arra, hogy nem vállalhatjuk az Ukrajna uniós csatlakozásával járó kockázatokat. Az emberek 95 százaléka elutasította Ukrajna csatlakozását.”

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

