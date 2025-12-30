Ft
vlagyimir putyin donald tusk magyar péter magyarország ukrajna orbán viktor

A Reuters szerint kitörhet a harmadik világháború – és Magyar Péternek kulcsszerepe lehet benne

2025. december 30. 09:24

A Reuters elképzelt forgatókönyve alapján 2026-ban akár a harmadik világháború is kitörhet, ha pedig Magyar Péter kerülne hatalomra, nem a béke pártján állna Magyarország.

2025. december 30. 09:24
null

A Reuters Breakingviews 2026-ra előrevetített forgatókönyve szerint egy lengyel vadászgép lelövi az orosz légierő gépét, miután többszöri figyelmeztetés ellenére megsértik a lengyel légteret. Donald Tusk lengyel miniszterelnök önvédelemre hivatkozik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással
fenyeget.

Friedrich Merz német kancellár kompromisszumot javasol: 200 milliárd eurós közös védelmi alap létrehozását, amelyből magyarországi infrastruktúra-fejlesztés és drónvédelmi rendszerek is finanszírozásra kerülnek.

A forgatókönyv alapján a konszenzus megkönnyítését segíti Orbán Viktor leváltása; utóda, Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatja az uniós katonai erőfeszítéseket. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nyolcadikutasagyozo
2025. december 30. 11:20
A Reuters szerint kitörhet a harmadik világháború – és Magyar Péternek kulcsszerepe lehet benne A forgatókönyv alapján a konszenzus megkönnyítését segíti Orbán Viktor leváltása; utóda, Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatja az uniós katonai erőfeszítéseket. " Hol olvasható ez a cikkben?Amennyiben hazugság a mandiner állítása kibaszott sulyos következményekkel jár.😁😁👏👏
Performan
2025. december 30. 11:11
Ebből a szempontból érdekes műsorválasztás lehet a Netfilxen játszott München című film. Elképesztő a hasonlóság a korabeli Hitlerista csőcselék és a mai európai elit között. A kocsmák népe is megszólal a filmben - természetesen Hitler pártján -, ami viselkedését tekintve az itteni libsi felhozatalt juttatja az eszembe.
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 30. 10:59 Szerkesztve
miután többszöri figyelmeztetés ellenére megsértik a lengyel légteret. Donald Tusk lengyel miniszterelnök önvédelemre hivatkozik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással fenyeget."" A mandiner megtoldotta egy kis háborús szító mesével?😂😂😂🤦‍♂️Hol van ez a linkelt cikkben valaki magyarázza már el?🤦‍♂️🤦‍♂️😂😂😁😁
rocktoberi-2
2025. december 30. 10:56
“A forgatókönyv alapján a konszenzus megkönnyítését segíti Orbán Viktor leváltása; utóda, Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatja az uniós katonai erőfeszítéseket. “ “Ábrándozás az élet megrontója….”
