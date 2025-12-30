Bekövetkezett, amitől tartottunk: Magyar Péter főnöke katonákat küldene Ukrajnába (VIDEÓ)
Uniós zászló alatt akar katonákat látni Ukrajnában Manfred Weber.
A Reuters elképzelt forgatókönyve alapján 2026-ban akár a harmadik világháború is kitörhet, ha pedig Magyar Péter kerülne hatalomra, nem a béke pártján állna Magyarország.
A Reuters Breakingviews 2026-ra előrevetített forgatókönyve szerint egy lengyel vadászgép lelövi az orosz légierő gépét, miután többszöri figyelmeztetés ellenére megsértik a lengyel légteret. Donald Tusk lengyel miniszterelnök önvédelemre hivatkozik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással
fenyeget.
Friedrich Merz német kancellár kompromisszumot javasol: 200 milliárd eurós közös védelmi alap létrehozását, amelyből magyarországi infrastruktúra-fejlesztés és drónvédelmi rendszerek is finanszírozásra kerülnek.
A forgatókönyv alapján a konszenzus megkönnyítését segíti Orbán Viktor leváltása; utóda, Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatja az uniós katonai erőfeszítéseket.
