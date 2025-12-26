Bekövetkezett, amitől tartottunk: Magyar Péter főnöke katonákat küldene Ukrajnába (VIDEÓ)

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
Uniós zászló alatt akar katonákat látni Ukrajnában Manfred Weber.
Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja német katonák bevonását az ukrán békefolyamat biztosításába. „Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét” – nyilatkozta Magyar Péter főnöke a Funke Mediengruppe újságainak.
„Nem várhatjuk el komolyan, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki” – mondta Weber a Die Zeit tudósítása szerint.
Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért – mondta a CSU-politikus. Weber szkeptikusan értékelte a közelgő fegyverszünet lehetőségét. „Putyin az orrunknál fogva vezet minket. A mai napig a Kremlben ül, és örül, hogy a Nyugat vitatkozik és megosztott” – mondta. Békét csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak és egy hangon szólalnak meg – tette hozzá.
Weber felszólította az Európai Uniót, hogy új biztonsági stratégiával reagáljon arra, hogy az Egyesült Államok a jövőben lazítaná a kapcsolatát Európával. „2025 fordulópont a történelemben”, ezt Trump biztonsági stratégiája is mutatja – mondta.
Európának „abba kell hagynia, hogy politikáját washingtoni dokumentumok alapján alakítsa” –
mondta Weber. „Meg kell írni a saját biztonsági stratégiánkat, felül kell vizsgálni Európa felépítését, és végre magabiztosan kell cselekednünk.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala