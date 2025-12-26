Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
manfred weber magyar péter németország katona ukrajna

Bekövetkezett, amitől tartottunk: Magyar Péter főnöke katonákat küldene Ukrajnába (VIDEÓ)

2025. december 26. 10:26

Uniós zászló alatt akar katonákat látni Ukrajnában Manfred Weber.

2025. december 26. 10:26
null

Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja német katonák bevonását az ukrán békefolyamat biztosításába. „Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét” – nyilatkozta Magyar Péter főnöke a Funke Mediengruppe újságainak.

„Nem várhatjuk el komolyan, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki” – mondta Weber a Die Zeit tudósítása szerint. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért – mondta a CSU-politikus. Weber szkeptikusan értékelte a közelgő fegyverszünet lehetőségét. „Putyin az orrunknál fogva vezet minket. A mai napig a Kremlben ül, és örül, hogy a Nyugat vitatkozik és megosztott” – mondta. Békét csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak és egy hangon szólalnak meg – tette hozzá. 

Weber felszólította az Európai Uniót, hogy új biztonsági stratégiával reagáljon arra, hogy az Egyesült Államok a jövőben lazítaná a kapcsolatát Európával. „2025 fordulópont a történelemben”, ezt Trump biztonsági stratégiája is mutatja – mondta. 

Európának „abba kell hagynia, hogy politikáját washingtoni dokumentumok alapján alakítsa” –

 mondta Weber. „Meg kell írni a saját biztonsági stratégiánkat, felül kell vizsgálni Európa felépítését, és végre magabiztosan kell cselekednünk.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 133 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 26. 13:15
Ez a cigány , a "nyolcadikutasagyozo" nevezetű pontosan mutatja a szekta értelmi szinvonalát.
Válasz erre
0
0
BAJA
2025. december 26. 13:06
Leszzikkájl is? Mert akkör utána akasztják.
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. december 26. 13:02
DILEMMA. Vagy a német lakosság elzavarja a jelenlegi politikusait,vagy a jelenlegi politikusaik elzavarják őket megdögleni.
Válasz erre
2
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 26. 12:58 Szerkesztve
Szerintemnyolcadikutasagyozo 2025. december 26. 12:51 Apád szájába, seggébe toljad a fartúró, szaros faszodat ha annyira nem bírsz magaddal. Felnőttek közt szabad, de el a gyerekek közeléből, aberrált pedofil ratyi."" De elöbb ha lehet a gyerekeid jönnek a sorban,semjén gondoskodik róla. 😜😜Tényleg a mocskos féreg pedofil szüleid ugye testvérek voltak mint a fideszesek többségénél?😁😁😁😁Anyád jobban szopik mint te vagy szájer?😜Mész 2026 ban a dögkútba te mocskos nyugger,de a bíztonság kedvéért meszet is borítunk rád.👏👏👏
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!