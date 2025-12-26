Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja német katonák bevonását az ukrán békefolyamat biztosításába. „Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét” – nyilatkozta Magyar Péter főnöke a Funke Mediengruppe újságainak.

„Nem várhatjuk el komolyan, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki” – mondta Weber a Die Zeit tudósítása szerint.